Toyota a annoncé le développement d’une nouvelle batterie pour ses futures voitures hybrides

Toyota a annoncé qu’elle développait une nouvelle batterie pour les véhicules hybrides électriques afin de renforcer l’électrification progressive de sa gamme et d’aider à réduire les émissions de CO2 afin de freiner le changement climatique mondial.

Cet engagement pour les véhicules électrifiés fait partie du défi environnemental Toyota 2050 que l’entreprise a lancé en 2015 et consiste en une série d’objectifs ambitieux à atteindre dans les prochaines décennies. Parmi eux, l’engagement de réduire les émissions de CO2 des véhicules neufs d’ici 2050 se démarque, et pour y parvenir, les véhicules électrifiés seront essentiels.

Toyota mise sur l’électrification progressive de la gamme depuis plus de 20 ans, puisqu’en 1997 elle a lancé son premier véhicule hybride, la Toyota Prius, qui a atteint le marché espagnol en 2000. La stratégie de Toyota pour les véhicules électrifiés est Il se concentre sur une accélération considérable des plans de développement et de lancement des véhicules électriques hybrides (HEV), des hybrides rechargeables (PHEV), des véhicules électriques à batterie (BEV) et des véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène (FCEV), pour couvrir tous aux besoins de ses clients tout en réalisant une réduction considérable des émissions polluantes grâce à la grande performance environnementale des véhicules alternatifs.

L’objectif de Toyota va au-delà de l’entreprise et, pour cela, il explore de nouvelles alliances pour promouvoir le développement et l’introduction de véhicules électrifiés dans le monde et, ainsi, faire avancer l’objectif commun de réduction et réaliser une société plus durable.

Pour cette raison, en plus des alliances, Toyota a annoncé en avril 2019 qu’elle octroierait des licences libres de droits sur environ 24000 brevets dont elle possède des technologies liées à l’électrification des véhicules et qu’elle offrirait une assistance technique gratuite à d’autres fabricants qui développent et Commercialiser des véhicules électrifiés lors de l’utilisation de moteurs électriques, batteries, PCU et ECU de Toyota, ainsi que d’autres technologies d’électrification de véhicules dans le cadre de leurs systèmes de motorisation.

