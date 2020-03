Toyota continue de progresser dans son hypercar malgré le coronavirus

La crise résultant de la pandémie de COVID-19 a «éclaté» tous les plans du WEC. Sans 1000 Sebring Miles et avec les 6 Heures de Spa et les 24 Heures du Mans reportées, la fin de la saison 2019-2020 a été complètement bouleversée. À la suite de cette circonstance et avec la nomination de la reine du WEC transférée en septembre, le début de la campagne 2020-21 a été retardé et, par conséquent, aussi le début de l’hypercar. Bien que le temps pour mettre de nouveaux prototypes LMH sur la piste ait augmenté, l’activité dans les usines a été réduite et, par conséquent, les termes restent les mêmes ou plus serrés.

Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota Gazoo Racing, a expliqué dans «AUTOhebdo» que 50% du personnel de l’usine de Cologne exerce ses fonctions à distance, depuis chez vous, grâce à un système de télétravail optimisé alimenté par le coronavirus. Pour sa part, Toyota a mis en place un système d’organisation pour les travailleurs des ateliers et des zones de production, afin de minimiser le nombre de personnes dans l’usine. Par conséquent, le taux de travail est encore très élevé et le temps de façonner l’hypercar de la marque (LMH) reste court.

La pandémie de coronavirus affecte également l’avenir des LMH et LMDh

A propos, Pascal Vasselon Il a expliqué: “Cette crise n’est pas un grain de sable, c’est un rocher dans la chaussure. Nous n’avons toujours pas toutes les informations, tout change constamment. Spa et Le Mans sont reportés, nous espérons donc que l’approbation de la nouvelle hypercar, prévue pour juillet, sera également retardée, car la saison 2020-21 commencera plus tard. Nous pensions qu’il était difficile pour nous de déboguer la voiture pour juillet, mais que tout glisse dans le temps n’est pas problématique, bien que rien ne change non plus. Comme toutes les courses reportées n’auront pas lieu, nous gagnons un peu plus de latitude pour le développement de la nouvelle voiture, mais rien d’autre“