Toyota dévoile ses plans pour développer des solutions basées sur la blockchain

Ce lundi 16 mars, le constructeur automobile Toyota a annoncé son plan Toyota Blockchain Lab, pour réaliser des tests avec des partenaires de sociétés externes. L’objectif de cette nouvelle collaboration fait suite à des tests de groupe internes auxquels ont participé six sociétés Toyota.

La Toyota Motor Corporation et la Toyota Financial Services Corporation ont inauguré le Toyota Blockchain Lab en avril 2019. Le constructeur automobile espère devenir une “entreprise de mobilité”. Ce projet est un ajout à votre projet de ville intelligente «Women City».

Le laboratoire dispose de quatre zones de concentration, dont l’une est la gestion de l’identité. Suite à l’annonce, BUILD, une initiative de blockchain appartenant à Securitize, a présenté divers détails sur son travail avec le Toyota Blockchain Lab.

Dans le passé, les utilisateurs devaient s’inscrire et se vérifier pour chaque plate-forme ou service qu’ils utilisaient, ce qui pouvait être long et coûteux. Cela peut être évité grâce à la décentralisation, qui impliquerait de vérifier une fois l’identité d’une personne ou d’une entreprise, puis de permettre un partage sécurisé des informations, de manière autorisée. C’est, via une blockchain dont l’accès n’est pas public, mais nécessite une autorisation pour chacune des parties impliquées dans le processus.

Cela réduit également les risques de piratage, qui sont plus susceptibles dans les banques d’informations personnelles centralisées.

Un deuxième cas d’utilisation est lié aux véhicules eux-mêmes et à la possibilité d’accumuler des informations sur la voiture tout au long de sa vie. Par exemple, si une voiture reçoit un service ou est réparée, une telle transaction pourrait être suivie par les deux parties, le fournisseur et la compagnie d’assurance. En utilisant une blockchain, ces informations pourraient être partagées. Les types d’informations stockées peuvent inclure des informations sur les propriétés, le kilométrage et les réparations, ce qui permettrait une évaluation en temps réel de la voiture.

En outre, il existe un potentiel pour de nouvelles applications, notamment les transactions de véhicules pour les péages, le stationnement ou la recharge électrique. D’autres applications de mobilité incluent le partage de voiture.

Le prochain cas d’utilisation est une chaîne d’approvisionnement. Cela couvre à la fois une chaîne d’approvisionnement pour Toyota et une chaîne de fabrication, mais également dans la direction opposée, c’est-à-dire lorsque vous fournissez des voitures ou des pièces à des fournisseurs et à des sociétés de services. Par exemple, un consommateur pourrait être en mesure de vérifier que quelque chose fait vraiment partie de Toyota.

Et enfin, Toyota a souligné quelque chose qu’ils appellent la «numérisation de la valeur». La possession d’une voiture pourrait être symbolisée, et ces informations pourraient également être utilisées pour les baux et les contrats de services.

À plus long terme, la société était ravie de souligner ses projets de collaboration avec ses partenaires sur des projets basés sur la blockchain.

Les entreprises qui font partie du groupe Toyota ont déjà testé la technologie blockchain. Plus tôt cette année, Toyota Leasing en Thaïlande a émis une obligation d’entreprise en utilisant la plate-forme blockchain de la Thai Bond Market Association.

Toyota travaille avec l’Université de Tokyo et la société d’énergie renouvelable TRENDE pour étudier le commerce de l’électricité basée sur la blockchain, en utilisant des batteries de voiture pour stocker le surplus d’énergie. Et sur le plan marketing, le constructeur automobile a participé à des expériences de suivi des publicités numériques.

Pendant plus de trois ans, Toyota a lancé un projet et un consortium axés sur la blockchain pour le développement de véhicules autonomes. Il a travaillé avec le MIT Media Lab et d’autres startups de l’écosystème pour explorer le potentiel de cette technologie.

Version traduite de l’article publié dans Ledger Insights.