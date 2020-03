Toyota espère que son hypercar atteint l’IMSA et participe à Daytona

Toyota Gazoo Racing continue de précipiter les délais pour que son prototype d’hypercar (LMH) soit prêt Avant le début de la saison 2020-21 WEC. Bien que les retards dus à la crise mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 signifient qu’il n’y a pas de date définie pour le début de la nouvelle campagne, à la firme japonaise, ils travaillent contre la montre. Cependant, Toyota n’a pas seulement les yeux rivés sur le World Endurance et Rob Leupen a avoué que la marque est convaincue que son hypercar peut également concourir en IMSA se battre pour la victoire dans des tests comme les 24 Heures de Daytona.

S’adressant à «Sportcars365», Rob Leupen Il a expliqué que la priorité de Toyota est dans le WEC, mais que la marque ne renonce pas à pouvoir participer au championnat IMSA Sportscar WeatherTech et être sur la grille de Daytona, la vieille aspiration de la marque: “J’aimerais aller concourir dans la Rolex 24 en janvier prochain. Non seulement je veux voir les équipes IMSA venir aux 24 Heures du Mans, mais je voudrais aussi voir quelles structures WEC s’affrontent à Daytona ou Petit Le Mans. Si nous allons dans cette direction, Je pense que nous devrions parier sur une réglementation ouverte dans les deux sens. “

Toyota continue de progresser dans son hypercar malgré le coronavirus

Dans cette ligne, le haut responsable de Toyota Gazoo Racing a ajouté: “L’IMSA pourrait ainsi avoir des concurrents supplémentaires qu’ils donneraient au championnat une épice supplémentaire et, à leur tour, leurs concurrents pourraient décider de venir en Europe pour faire plus que les 24 Heures du Mans. Nous verrons comment tout se développe et s’il est possible d’équilibrer les différents prototypes car la différence de performances entre les deux séries peut être énorme. Et c’est précisément cette différence de niveau qui peut poser plus de problèmes, car au niveau organisationnel il n’y a pas de problème pour IMSA. Ce ne sera pas une tâche facile de trouver cette égalité”