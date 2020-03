Toyota Highlander démontre pourquoi c’est le meilleur compagnon de la famille

Lorsqu’il s’agit de trouver le meilleur véhicule pour emmener la famille, que ce soit au coin ou au bout du monde, le défi de choisir le meilleur devient énorme, car non seulement vous devez tenir compte des phobies et des filies de la personne qui conduit, mais aussi Il est nécessaire de prendre en compte la liste des exigences de toutes les personnes invitées à faire partie de l’expérience.

Toyota est clair et le travail accompli avec la quatrième génération du Highlander le prouve. La fiabilité de ses véhicules est depuis longtemps la lettre de motivation de la marque japonaise, mais au milieu de 2020, les caractéristiques d’un break à trois rangées ont grandi.

Avec tout ce qui est nécessaire pour relever le défi, le modèle actuel reprend des qualités des générations précédentes telles que le confort et la durabilité, entre autres, et intègre un ensemble de technologies, la plus importante axée sur la sécurité, que Toyota englobe dans le Écosystème Safety Sense 2.0.

Donc, maintenant, le camion se freine s’il détecte un obstacle (système de précollision); Vous pouvez modifier automatiquement l’intensité des lumières; si vous changez de voie sans allumer les clignotants, il vous renvoie et il a un régulateur de vitesse adaptatif qui est capable de détecter quand un véhicule plus lent monte dans votre voie, en régulant la distance jusqu’à ce que vous ayez à nouveau libre accès pour reprendre à la vitesse préprogrammée.

En le manipulant, toutes ces innovations nous ont fait sentir comme un véhicule plus intelligent, qui, au moins une distraction, est intervenu pour éviter les erreurs humaines, en évitant les accidents possibles. Toyota de México a assuré que, à mesure que des mises à jour s’ajouteraient à son portefeuille de produits, tous ses véhicules intégreraient ces systèmes, mais le Highlander restera dans les mémoires comme le premier à le faire.

BOÎTE SURPRISE

Cependant, c’est quelque chose qui était déjà attendu d’un camion de cette catégorie, et le Highlander, dont la première génération a été vendue depuis 2000, ne pouvait que s’améliorer.

Bien que, pour nous, c’est quelque chose de plus important, pour la plupart des acheteurs, ce sera le moins évident, tandis que son design renouvelé pourrait être la première chose qui attaque l’élève. Il suffit de faire face au camion pour assister aux lignes de design imposantes qui lui donnent une personnalité plus attrayante grâce en partie à une composition où le gril joue un rôle de premier plan, encadré par des phares plus longs et des proportions qui le rendent plus net que son prédécesseurs.

L’ensemble des éléments aérodynamiques autour de la carrosserie contribue non seulement à la forme mais aussi à la fonction, qui dans certains cas se refroidit tandis que dans d’autres, il s’agit de conduire le vent et de fabriquer le véhicule, 4,95 mètres de long et 1,93 mètre de long. large, plus efficace face à la route.

Dépassant les 150 km / h, nous avons été séduits par l’insonorisation à l’intérieur, car nous nous sentions non seulement comme une voiture plus robuste, mais aussi avec une bonne qualité de conduite. En attaquant la pédale d’accélérateur, avec un transfert minimal de poids lors de l’accélération, du freinage et des changements de trajectoire, nous avons décidé d’augmenter la vitesse avec une série de courbes à venir.

La réponse du moteur V6 de 3,5 litres a été si agréable qu’elle nous a motivés à aller plus loin, car à aucun moment nous n’avons pensé qu’il manquerait de puissance au rythme propulsé par 295 chevaux et 263 livres-pied de couple qui étaient plus que des solvants à pousser les deux tonnes que le camion pèse. Une partie de la conduite confortable est due à la transmission automatique à huit vitesses couplée à la traction avant de ce SUV.

À l’intérieur, les surprises continuent, car au-delà de la qualité des assemblages et des matériaux, nous nous sentons comme un véhicule d’une catégorie supérieure à la Toyota du passé.

L’amélioration dans ce domaine est significative et nous aimerions que ce soit une nouvelle norme pour l’entreprise. De plus, la solution va au-delà des espaces intérieurs et inclut la répartition des éléments, le Highlander est un véhicule plus confortable et fonctionnel dans chacune des trois rangées de sièges, en particulier le second, avec un vrai siège de capitaine digne de la classe bussines.

Le tableau de bord numérique qui rend l’ordinateur de bord plus avancé, l’écran tactile de huit pouces desservant le système d’infodivertissement, le système audio JBL, ainsi que l’incorporation d’Apple Car Play et d’Android Auto avec un chargeur sans fil et divers ports USB, complétez une image définitivement gagnante.

Aux quatre versions actuellement vendues sur notre territoire, entre 624 900 $ et 779 900 $, un hybride sera bientôt intégré, définitivement une décision qui s’annonce réussie.

SÉCURITÉ

Sacs gonflables: avant, latéraux, rideaux, coussin et genoux pour le conducteur.

Ceintures: Trois points, réglables et avec prétendeurs.

Freins: disque avec ABS.

Autres systèmes: contrôle de la traction et de la stabilité, assistance à la montée en côte, répartition électronique du freinage et assistance au freinage, assistance au stationnement, feux de route automatiques, surveillance des angles morts, système de précollision, ancre ISOFIX pour siège d’enfant, caméra de recul Régulateur de vitesse dynamique.

MOTEUR

Type: V6 de 3,5 litres.

Puissance hp / rpm: 295/6,600

Couple lb-pi / tr / min: 263/4 700

Drive: avant.

Transmission: automatique 8 vitesses.

EQUIPEMENT

Sièges: doublés en cuir perforé avec réglage électrique, chauffage, ventilation et souvenirs; pliage des deuxième et troisième rangées.

Volant: gainé de cuir, multifonction, réglable et chauffant.

Divertissement: système d’écran tactile couleur de 8 pouces avec radio AM / FM / CD / MP3 / WMA / USB, Bluetooth, connectivité Apple CarPlay et Android Auto, navigation par satellite; Équipement audio JBL avec 12 haut-parleurs.

Plus d’équipements: climatisation automatique avec filtre et climatisation dans trois zones, rétroviseurs rabattables avec dégivrage et réglage électrique, toit panoramique, porte-bagages, bouton d’alimentation, chargeur sans fil, roues en aluminium de 19 pouces, phares avec allumage et extinction automatiques , frein de stationnement électronique.

Les pilotes idéaux

Nom: Laszlo Oosterlee

Profession: Entrepreneur

Nourriture préférée: Enchiladas et Chilaquiles

Boisson préférée: Tequila

Loisirs: exercice, vélo et voyages.

Instagram: @ laszlo.travels

Tik tok: Laszlotiktok

Après quelques années de vie au Mexique, Laszlo a vu une grande puissance dans notre pays pour créer une agence de voyage appelée Mexperience Travel Solutions pour amener les touristes de sa Hollande natale et de la Belgique à découvrir les merveilles mexicaines.

«Le Highlander me semblait super confortable, très calme, avec beaucoup d’espace dans les trois rangées et un bon coffre, je pense qu’il est idéal pour voyager. “Il a également attiré mon attention sur le fait que malgré sa taille, il est très stable, il se sent très en sécurité.”

Nom: Arantxa Alducin

Profession: actrice

Plat préféré: Thaï

Boisson préférée: eau et martini

Hobbies: Randonnée

Instagram: @arantxaalducin

Arantxa ne cache pas sa bonne humeur et son amour de la nature, car au milieu de ce paysage verdoyant il était heureux et nous a dit que le Highlander lui semblait un véhicule très intéressant.

«J’adore la randonnée, donc un camion de cette taille est idéal pour transporter toutes choses et vos amis, dans une voiture sûre qui a fière allure. J’ai vraiment adoré. ” Notre hôte idéal avait une formation professionnelle à l’American Academy of Dramatic Arts de Los Angeles et est apparu dans des productions comme Tres milagros et Como tú no hay 2

.