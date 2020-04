Toyota Hilux vs Ford Ranger vs Mitsubishi L200, comparaison des micros (avec vidéo)

Un pick-up doit être robuste, capable, fonctionnel et imparable à la fois sur et hors route. Nous affrontons les Mitsubishi L200, Toyota Hilux et Ford Ranger en vidéo pour vérifier que non seulement ils remplissent plus que ces propriétés, mais ils surprennent également dans d’autres facettes. Quel sera le meilleur pick-up du moment?

En Espagne, il y a deux micros qui règnent dans le segment. C’est le Toyota Hilux et le Ford Ranger nous avons donc décidé de nous confronter pour mieux les connaître. Parallèlement à cela, nous ajoutons une troisième option, le plus récent modèle de ce segment, le Mitsubishi L200 qui vient de renouveler sa cinquième génération. Trois constructeurs avec beaucoup d’expérience dans ce type de véhicule.

Lorsque vous imaginez à quoi devrait ressembler un micro, vous pensez à quoi ressemble un Hilux car il permet d’économiser proportions classiques et il montre un design robuste, sobre et traditionnel. L’unité que nous avons dans ce duel porte le Finition VXLCi-dessus, seule la légende Hilux reste. Il partage certaines fonctionnalités avec ses adversaires, telles que cabine double, Roues de 18 pouces et marchepieds latéraux.

Le L200 est de l’autre côté de la balance dans la conception. Il a des caractéristiques nettes qui donnent généralement beaucoup de toucher plus dynamique, moderne et jeune, avec des lignes très proches des SUV du constructeur japonais comme l’Outlander, l’Eclipse Cross ou l’ASX. L’unité d’essai porte le Finition Kaiteki, le plus complet, est criblé d’éléments chromés pour le rendre plus élégant et, entre autres, il dispose de phares à LED, une technologie que ses concurrents ne peuvent pas avoir.

Les trois modèles ont beaucoup d’héritage derrière eux depuis leur naissance: Hilux (1968), Ranger (1983) et L200 (1978)

Quant au Ranger, il n’y a qu’un mot pour le définir: génial. Bien que les trois soient pratiquement de la même taille, le modèle Ford semble plus grand et plus volumineux. Dans ce cas, nous n’avons pas la finition haut de gamme, ce qui correspondrait au spectaculaire Ranger Raptor, mais le Niveau d’équipement Wildtrak offre une touche de style avec ses accents noirs. En termes d’éclairage, la marque de l’ovale opte pour des phares au xénon dépassant les halogènes du Hilux VXL puisque l’optique full led est réservée au Hilux Legend.

Dimensions Ranger Wildtrak 213 AT10L200 Kaiteki 220 DI-D AT6Hilux VXL 150D MT6 Longueur 5.359 mm 5.305 mm 5.330 mm Largeur 1.977 mm 1.815 mm 1.855 mm Hauteur 1.848 mm 1.780 mm 1.815 mm Bataille 3.220 mm 3.000 mm 3.085 mm Longueur boîtier 1.575 mm 1.520 mm 1.525 mm Largeur de caisse 1560 mm 1470 mm 1540 mm Hauteur caisse 511 mm 475 mm 480 mm Charge brute 1 024 kg 1 080 kg 1 040 kg Tare 2 246-2 374 kg 2 035 kg 2 185 kg Masse maximale autorisée 3 270 kg 3 110 kg 3 210 kg Capacité remorque avec frein 3 500 kg 3100 kg 3200 kg

Fort sans oublier le confort

Les micros doivent être solides et avoir une capacité de charge élevée. Ici, Ford sort sa poitrine parce que la boîte du Ranger est plus grande dans toutes ses dimensions car il a plus de longueur, largeur et hauteur que les deux autres. Ils peuvent tous porter plus d’une tonne de poids mais c’est le L200 qui a le plus de capacité de charge utile atteignant jusqu’à 1 080 kg.

Comment pourrait-il en être autrement, les trois fabricants proposent de multiples solutions pour couvrir l’espace de chargement si désiré. Ford a aménagé notre Ranger avec un volet roulant métallique conservant la silhouette du pick-up et les deux autres équipent un toit rigide avec des fenêtres latérales.

Un dernier détail extérieur à noter est que cette unité Ranger a été équipée d’une boule de remorquage et est une déclaration d’intention et de force car elle est capable de remorquer jusqu’à 3 500 kg, donnant 300 kg à Toyota et 400 kg à Mitsubishi.

Décidément, le Mitsubishi L200 a l’air très moderne à l’extérieur mais pas tellement à l’intérieur. Il a une apparence simple en termes de design et de qualité des matériaux mais oui peut se vanter de l’équipement. Le haut de gamme de la camionnette trois diamants a accès et démarrage sans clé, climatisation à deux zones, sellerie cuir, réglages électriques sur le siège conducteur et volant chauffant, par exemple.

Il dispose également d’un système multimédia à écran tactile de 8 pouces. Il n’a pas de navigateur mais, Comme ses concurrents, il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay afin que vous puissiez utiliser les cartes mobiles sans problème. Il dispose également d’un système de caméra à 360 degrés qui est très utile pour les manœuvres.

Le niveau Kaiteki du L200 offre un excellent équipement de série Malgré une version inférieure à celle de ses rivaux, l’intérieur du Hilux présente une cabine sans fioritures mais très fonctionnelle La finition Wildtrack du Ranger offre une qualité fabuleuse

La Toyota Hilux n’est pas non plus un prodige de la décoration intérieure mais elle véhicule une sensation de solidité et de durabilité accrues. L’équipement de la finition VXL n’est pas aussi large que le Mitsu, pour égaliser un peu les choses, il faudrait choisir le Hilux Legend, mais il y a quand même des choses exceptionnelles en particulier en termes de fonctionnalité comme une boîte à gants double dont la partie supérieure est réfrigérée et une prise Prise de courant 220 V pour brancher quoi que ce soit.

Le pick-up légendaire né en 1968 porte le système d’infodivertissement Toyota Touch 2 avec écran tactile plus petit celui du L200 et celui du Ranger, il a 7 pouces, mais en option il a la navigation. Son interface ne semble pas très moderne et certains menus ne sont pas très intuitifs.

Il est incontestable que l’intérieur du Ranger a les meilleures performances. Avec la finition Wildtrak, il a un sellerie mixte cuir et tissu avec surpiqûres contrastées, des surpiqûres qui se trouvent également sur le volant et le tableau de bord ce qui procure une ambiance de grande qualité. Le principal inconvénient est que les boutons de climatisation sont très nombreux, similaires les uns aux autres et sont en position basse, il est donc parfois difficile de savoir sur quoi vous appuyez, surtout la nuit.

“Où nous allons, nous n’avons pas besoin de routes”

Le système multimédia Ford Sync 3 dispose d’un écran tactile de 8 pouces avec une bonne qualité d’image, il est très complet et il est facile d’utiliser n’importe quelle fonction de navigation, de téléphone, de musique ou de climatisation. En outre, le tableau de bord a deux écrans TFT, un de chaque côté du compteur de vitesse, un élément qui ajoute plus de sophistication à l’intérieur.

En regardant la deuxième rangée de sièges, nous voyons que les sièges arrière du Ranger sont les plus grands et les plus confortables. Ceux du L200 le plus étroit et ceux du Hilux ont un peu moins d’espace pour les jambes et aussi il va dans une position plus verticale. Une autre caractéristique qui mérite d’être notée est que le banc peut être relevé pour stocker des objets dans un petit compartiment en dessous ou pour placer des objets de grande hauteur.

Quant aux moteurs, le Hilux utilise un turbo diesel de 2,4 litres et le L200 en utilise un de 2,3 litres, dans les deux cas, ils sont les seuls mécaniciens disponibles et livrent 150 ch. Le Ranger mise sur un 2.0 TDCI disponible avec 170 ou 213 CV selon qu’il est configuré avec un turbo ou deux et dans cette comparaison, nous apprécions la variante biturbo. Il convient de noter que la Toyota est la seule à transmission manuelle dans cette comparaison. En bref, le Toyota Hilux 150D MT6 VXL, le Mitsubishi L200 220DI-D AT6 Kaiteki et le Ford Ranger 2.0 TDCI Biturbo AT10 Wildtrak.

Performance Ranger Wildtrak 213 AT10L200 Kaiteki 220 DI-D AT6Hilux VXL 150D MT6 Puissance 213 ch à 3750 tr / min 150 ch à 3500 tr / min 150 ch à 3400 tr / min Par500 Nm à 1500-2500 tr / min 400 Nm à 1750-2250 tr / min 400 Nm à 1600-2000 tr / min , 8-9,2 l / 100 km9,7 l / 100 km8,6-10,2 l / 100 km Émissions de CO2 WLTP229-239 g / km254 g / km227-254 g / km Accélération 0-10010,5 s12,4 s13 , 2 sVitesse maximale180 km / h171 km / h170 km / h

Pendant les jours où nous conduisions la Mitsubishi L200 par la route, nous avons été agréablement surpris. Ce n’est pas le plus raffiné en terme de son mais c’est très pratique et aussi la consommation est assez contenue, circulant avec tranquillité elle peut être aux alentours de 7,5 l / 100 km.

Les trois micros que nous avons ici ont une transmission intégrale connectable qui permet d’aller avec la traction arrière, la transmission intégrale et la transmission intégrale avec réducteur. Le L200 est le seul qui ajoute une quatrième voie avec laquelle il est possible d’aller en 4×4 sur asphalte sec jusqu’à 100 km / h grâce à la présence d’un différentiel central dans leur système, les deux autres ne peuvent utiliser la traction intégrale qu’à basse vitesse.

Sur l’asphalte, la Toyota Hilux se déplace bien même si la direction est trop dure et il est quelque peu imprécis. Il est courant d’avoir environ 8 l / 100 km à des rythmes doux et c’est aussi le seul dans cette comparaison avec les modes de conduite: Eco, Normal et Power. En tout cas, les avantages ne sont pas sa force, c’est celui qui montre la pire accélération des trois voitures. Ce n’est pas non plus un facteur déterminant, dans un pick-up il n’est pas important d’arriver tôt mais simplement d’arriver et en cela ce modèle a un réputation de fiabilité sans faille.

La camionnette Toyota est la plus grossière et une aide à la direction plus appréciée.Le modèle Ford a surmonté tous les obstacles dans notre test avec une facilité étonnante.Le VUS Mitsubishi a excellé dans la maniabilité et la facilité d’utilisation.

Conduire le Ranger Wildtrak est un plaisir. C’est assez calme pour être un pick-up, il montre très puissant à tout moment car le couple maximal est délivré très bas et la puissance maximale très élevée. De plus, pour la puissance que possède la consommation, elle est assez modérée, elle est de l’ordre de 8,5 l / 100 km. Il se trouve que ce sont ses adversaires, si on s’excite en marchant sur l’accélérateur, on fait beaucoup de tours urbains ou on va sur le terrain, le record monte sans espoir. La transmission automatique à 10 vitesses permet de toujours passer le bon rapport, mais palettes de volant manquantesLes changements séquentiels sont effectués via un bouton-poussoir sur le levier, ce qui n’est pas pratique.

Il est frappant de constater que la direction de la Ford a un faible rapport de vitesse, donc la sensation est presque comme la conduite d’un gros SUV … mais attention car est clairement le plus lourd De cette comparaison, pas moins de 2450 kg donnent cette unité sur la balance, soit 300 kg de plus que les deux autres voitures. Pourtant, il est assez agile grâce à une suspension un peu ferme qui rend l’amortissement un peu moins confortable que sur les L200 et Hilux.

OffroadRanger Wildtrak 213 AT10L200 Kaiteki 220 Di-D AT6Hilux VXL 150D MT6 Garde au sol232mm205mm293mm Profondeur de patinage800mm700mm700mmAngle d’angle29º30º31ºAngle27º22º26ºAngle angulaire20º24º23ºAngle25º24º23ºAngle25º24º23º23º24º23º23º

Désireux de travailler dur

Et comment se comportent-ils sur l’asphalte? En exigeant une utilisation hors route, Mitsubishi est parfois un peu en retard sur ses rivaux. Il a moins de garde au sol Et il n’a pas de blocage de différentiel arrière avec ce système d’entraînement Super Select 4WD (SS4-II), ce que font Ford et Toyota, et cela limite certaines choses. Les variantes les plus basiques, avec le système d’entraînement Easy Select 4WD, ont un différentiel arrière verrouillable. De plus, il y a un bouton avec quatre programmes tout-terrain (gravier, boue / neige, sable et roche) qui règlent la traction, la réponse de l’accélérateur et le fonctionnement de la transmission.

Mais il a également des avantages dans d’autres parce que, par exemple, c’est celui qui peut atteindre une plus grande inclinaison latérale, son corps est le plus étroit et donc il peut être utilisé dans des zones plus étroites et le rayon de braquage est très petit étant donné que nous parlons d’un véhicule de 5,3 m de long, il confère donc une excellente maniabilité à ce L200. Si nous savons bien jouer avec ces armes, nous pouvons aller n’importe où.

Le système de transmission intégrale connectable du Ranger n’a pas de différentiel central et propose trois modes: arrière, total et total avec boîte de vitesses.Le système de transmission intégrale du Hilux est similaire à celui du Ranger.Le système Super Select 4WD II du L200 a quatre modes de fonctionnement et, De plus, un bouton pour choisir quatre autres modes tout-terrain efficaces en fonction de la surface sur laquelle vous conduisez

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la Toyota lors de la conduite hors route est la énorme garde au sol, pas moins de 29 cm, soit 6 cm de plus que le Ranger et 9 de plus que le L200, la différence est notable. La traction intégrale est très efficace et si on ajoute à cela qu’elle a de très bons angles d’attaque et de sortie elle est capable de surmonter les obstacles sans se poser de questions, les pneus que notre unité avait montés étaient ceux qui fixaient les limites.

Le pick-up Ford profite de son moteur, suivant la véritable tradition musculaire américaine. Il est toujours puissant et non seulement pour sa cavalerie supplémentaire, mais pour le couple élevé de 500 Nm, 100 de plus que celle de vos adversaires, quelque chose qui est toujours utile non seulement pour transporter des charges, mais aussi pour surmonter les difficultés de conduite tout-terrain.

Le point faible du Ranger est sa capacité à se pencher latéralement, moins que ses rivaux, mais en échange traversant ces ruisseaux, il se déplace comme un poisson dans l’eau, jamais mieux dit, car il a un profondeur de pataugeoire 800 mm, plus que les deux japonais.

PrixRanger Wildtrak 213 AT10L200 Kaiteki 220 DI-D AT6Hilux VXL 150D MT6Version testée, avec TVA, messagerie instantanée et remises 48 017,74 € 39 436,98 € 34 470,00 €

Évidemment, vous ne pouvez pas arrêter de parler du coût d’acquisition dans cette comparaison. Le Mitsubishi L200 a le prix le plus bas car il sort pour moins de 39 500 euros TVA, taxe d’enregistrement et remises proposées par la marque dans cette version haut de gamme de la gamme Kaiteki. Beaucoup d’équipements pour un prix modéré dans ce segment.

Il est à noter que le Toyota Hilux de cette comparaison peut être obtenu par 34 500 euros et ce serait le moins cher mais ce n’est pas une comparaison équitable, dans cette configuration ce n’est pas équivalent à ce que propose le Mitsu. Pour correspondre à l’équipement, vous devrez choisir la finition Legend, qui a également une transmission automatique, et dans ce cas, ce serait un peu trop haut, cela irait jusqu’à 40 350 euros.

Le Ford Ranger augmente le taux d’un cran et atteint le 48 000 euros dans cette version Wildtrak de 213 ch, sensiblement plus de performances que ses adversaires. Si vous choisissez la variante de 170 ch avec la finition XLT Limited, qui est plus similaire aux deux japonais, la chose reste en quelques 42 600 euros. C’est toujours au-dessus, mais les différences sont plus serrées.

Nous avons davantage aimé le Ford Ranger mais il faut aussi garder à l’esprit qu’il est le plus cher

La confrontation entre ces trois micros populaires nous a laissé un vainqueur incontestable: le Ford Ranger. C’est la plus puissante, la plus dynamique, celle qui a l’air la plus luxueuse à l’intérieur, celle qui a la plus grande caisse de chargement et celle qui se déplace plus facilement sur l’asphalte … J’ai dit, la meilleure.

Pour sa part, le Mitsubishi L200 a semblé une option intéressante pour ceux qui ont besoin d’un pick-up pour un usage récréatif. Bien sûr, c’est celui qui a le design le plus frappant, il est confortable, il a beaucoup d’équipement et il est très facile de se déplacer plus habilement dans tous les types de territoire, y compris les zones urbaines, en raison de sa bonne maniabilité et du système de caméras 360.

Mais il ne faut pas oublier que le prix est un facteur important et, bien que le Ranger soit un peu plus élevé à certains égards, le Hilux est très proche dans presque tout malgré un prix plus bas. Toyota Hilux est un achat plus logique si le budget disponible est serré. La décision vous appartient.