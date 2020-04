Toyota Tacoma est à la hausse

CANCÚN, Quintana Roo.- Alors que le soleil peine à ne pas se rendre, rendu au pied de la lune, nous livrons notre propre bataille à bord d’une camionnette de taille moyenne, qui semble s’être préparée à explorer les coins les plus inaccessibles de la péninsule du Yucatan et emmenez-nous sans une égratignure au-delà de la Riviera Maya.

Nous voyageons à bord de la dernière mise à jour du Toyota Tacoma, l’un des produits les plus intéressants de la firme japonaise.

Nous avons traversé les paysages les plus beaux et en même temps les plus difficiles de cette région du pays, dans un tout-terrain qui n’a été intimidé ni par les marais salants, ni par le sable glissant des Caraïbes, ni même par un tronçon difficile plein de boue qui La liberté nous a vendu cher, avant de quitter la jungle et de retourner sur l’asphalte, qui s’est avéré être très rude, plein de bosses et de nids de poule. Mais le Tacoma n’est pas venu ici pour démontrer qu’il le pouvait, mais parce qu’il le pouvait, il l’a apporté.

Et c’est que les changements qu’il a reçus pour le modèle 2020 étaient pratiquement des coups de pinceau sur la même toile, celle de la troisième génération qui a été créée en 2015. Le changement le plus évident a été celui qu’il a subi sur la grille, car ils ont décidé de l’agrandir pour augmenter la flux d’air vers le moteur et mettre une nouvelle finition noire brillante, ce qui le rend plus frappant. À l’arrière, les crânes ont également été modifiés, tout comme les roues de 17 pouces.

S’il n’était pas cassé, il n’y avait aucune raison de le changer, alors ils ont gardé la mécanique presque intacte et se sont concentrés sur la mise à jour de l’intérieur, car des modifications étaient nécessaires pour rattraper la tâche.

De telle manière que la première chose que nous avons découverte lorsque nous sommes montés sur le siège était qu’il n’était plus nécessaire de plonger dans le sac à dos pour trouver le câble avec lequel nous allions charger la batterie du téléphone, car maintenant le Tacoma intègre un chargeur à induction , sur lequel il vous suffit de mettre le téléphone mobile pour recharger le téléphone portable. De plus, l’écran tactile à partir duquel le système d’infodivertissement est manipulé s’est développé et est déjà compatible avec Apple Car Play, qui nous a été très utile pour relier l’iPhone, et il dispose également d’Android Auto.

L’allumage est déjà à partir d’un bouton, qui est activé chaque fois que vous avez la clé intelligente que nous avions dans notre pantalon. Dans la section mécanique, toutes les versions sont propulsées par un moteur qui continue de nous surprendre par sa performance, à la fois en ce qui concerne la conduite du camion et dans la section consommation de carburant, qui était très efficace après une journée entière de conduite difficile.

La magie d’avoir un pick-up puissant, qui n’a pas besoin d’ingérer de carburant pour bien se déplacer, reste la responsabilité d’un V6 de 3,5 litres, qui met 278 chevaux à notre disposition.

A aucun moment nous n’avons senti que le moteur manquait de puissance, au contraire, même lorsque nous avons atteint 180 kilomètres à l’heure sur l’autoroute, la machine ne s’est pas sentie forcée. Même quand il devait passer, le couple de 265 pieds-livres était très dissolvant, déplaçant le peu plus de deux tonnes que le camion pèse.

En défiant les routes accidentées hors de l’asphalte et même sur la route, la tenue de route a été très confortable grâce au travail de la transmission automatique à six vitesses, très fiable et bien connue de Toyota, liée aux versions 4×2 et 4×4 que nous conduisons.

Personne ne pouvait se plaindre de sa qualité, car tant la rigidité structurelle dans les zones hors route que l’agilité sur l’autoroute étaient des qualités qui caractérisaient toujours ce camion. Il y aura huit couleurs disponibles et un paquet de drag supplémentaire, qui peut être inclus si vous cherchez à remorquer.

Toyota nous a confirmé que ce pick-up, dont certaines versions étaient déjà fabriquées en Basse Californie, atteindra également les lignes de production de son usine de Guanajuato. Décidément, le Tacoma s’est imposé non seulement comme l’un des produits les plus solides de Toyota, mais aussi comme l’une des références du segment, qui offre aujourd’hui un mélange attrayant entre le confort d’une camionnette à double cabine avec toit ouvrant et Capacités d’un tout-terrain, capable de charger jusqu’à 530 kilogrammes et de remorquer 3 035, sans gâcher.

Équipement

Sièges: Cuir recouvert de réglage électrique et de chauffage; deuxième rangée rabattable.

Volant: gainé de cuir, multifonction et réglable.

Divertissement: système d’écran tactile couleur de 8,0 pouces avec radio AM / FM / MP3 / USB, connectivité Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto, système audio avec six haut-parleurs.

Plus d’équipements: Rétroviseurs latéraux rabattables, avec éclairage directionnel et réglage électrique, bas de caisse antidérapants, phares halogènes, crochets dans la zone de chargement, médaillon avec fenêtre électrique, ensemble de traînée, toit ouvrant, climatisation automatique à deux zones, chargeur de téléphone portable sans fil .

La sécurité

Airbags :: Avant, côtés, rideaux et genoux pour le conducteur.

Ceintures: Trois points avec prétendeurs.

Freins: disque à l’avant et tambour à l’arrière avec ABS.

Autres systèmes: contrôle de la traction et de la stabilité, répartition électronique des freins, assistant de freinage, surveillance de la pression des pneus, ancrage ISOFIX pour siège enfant, caméra de recul, régulateur de vitesse.

Moteur

Type: V6 de 3,5 litres.

Puissance hp / rpm: 278/6,000

Couple lb-pi / tr / min: 265/4 200

Drive: 4WD

Transmission: automatique 6 vitesses. Consommation combinée: 11,0 km / l

Pilote idéal

Nom: Charlie Atom.

Profession: producteur de musique et DJ.

Plat préféré: les tacos.

Boisson préférée: les jus.

Hobbies: Regarder des films.

Facebook: Charlie Atom.

Twitter: @charlieatom

Instagram: @charlieatom

La carrière musicale de Charlie a commencé depuis l’âge de cinq ans et, à ce jour, il est devenu un professionnel de la composition et du jeu d’instruments de musique tels que le piano, la batterie, la guitare et la basse.

«Aujourd’hui, j’essaie de m’ouvrir un espace dans la musique populaire pour présenter de nouvelles propositions, rompre avec les tendances actuelles qui font sonner la même musique pour toutes les musiques. Je reviens d’une tournée en Chine et je viens d’arriver à EDC Mexico », dit-il.

“J’ai adoré le Toyota Tacoma. Il est définitivement puissant et a un design très attrayant. J’ai été très surpris de voir avec quelle facilité le camion a réussi à atteindre cet énorme rocher pendant la séance photo. C’est le véhicule idéal pour faire du camping avec des amis et, en même temps, spacieux pour pouvoir transporter tout mon équipement quand je vais jouer »

.