Toyota vous donnera la possibilité de payer votre crédit jusqu’à l’urgence du COVID-19 passe

Toyota Financial Services a décidé de mettre en œuvre un programme d’extension de crédit de 1 à 3 mois sans frais pour les utilisateurs avec un financement correctement payé et à jour de leurs obligations contractuelles au 28 février 2020.

Cette durée s’ajoutera à la durée initialement contractée et sera disponible du 2 au 30 avril 2020. Pour en faire la demande, il n’est pas nécessaire de quitter la maison, il suffit de contacter le 018007-TOYOTA (01 800 7869682) et le 800-00869682; par e-mail (servicioalcliente@toyota.com et cobranza@toyota.com) ou via l’exclusivité WhatsApp des clients (55 91773350).

Ils ne doivent envoyer par voie électronique qu’un formulaire de demande de prolongation, une copie de l’identification officielle et la dernière preuve de revenu de 3 mois maximum. Chaque cas sera évalué individuellement.

D’un autre côté, en pensant aux clients à la recherche d’un nouveau véhicule, un produit financier a également été lancé appelé «Libérez une Toyota et commencez à payer votre premier paiement mensuel dans un délai de 90 jours».

Chez Toyota, nous exprimons notre solidarité avec tous ceux qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19 (Coronavirus) dans le monde et dans notre pays. Nous exprimons également notre plus sincère respect et gratitude aux professionnels de la santé et aux autorités qui sont à l’avant-garde de la lutte contre la pandémie, jour et nuit.

