TradingView agrège les données sur les coronavirus pour analyser les marchés

Le service d’information graphique pour les opérateurs du marché TradingView a ajouté un nouveau paquet de données lié à l’expansion de la pandémie de coronavirus et de la maladie COVID-19. La plateforme affiche des statistiques qui compilent les cas confirmés de contagion, les personnes récupérées et le nombre de décès dans le monde.

Les graphiques en temps réel mettent en évidence les pays les plus touchés afin que les opérateurs de crypto-monnaies ou de tout autre actif tels que les actions, les matières premières ou les futures, effectuent leurs analyses en tenant compte des risques ou opportunités d’investissement dus à l’avancée du coronavirus. TradingView réplique les données collectées par l’Université Johns Hopkins aux États-Unis sur son site Web.

Le système génère des tickers liés au coronavirus afin que les opérateurs ajoutent les informations à tout index ou marché qu’ils suivent. Autrement dit, le les commerçants peuvent comparer, par exemple, quelle a été la relation entre la propagation de la maladie et la chute des marchés de titres à Wall Street.

Dans la barre de recherche TradingView, lorsque vous saisissez le mot COVID, une liste de tickers disponibles s’affiche sur l’impact de la pandémie dans des pays tels que la Chine, l’Italie, l’Iran, les États-Unis, l’Espagne, le Brésil, le Chili ou l’Allemagne, entre autres. Les données actualisées du service montrent que la maladie a infecté 335 955 personnes dans le monde, avec 97 704 patients guéris et 14 632 décédés.

La pandémie a généré de fortes baisses sur les marchés internationaux, y compris celui des crypto-monnaies. Un exemple de cela s’est produit le jeudi 12 mars, lorsque le bitcoin s’est effondré de 40% et que son prix est passé de 7 508 à 4 184 $ ce jour-là, son prix le plus bas jusqu’à présent cette année. En 24 heures, la capitalisation du marché des crypto-monnaies est passée de 213 milliards de dollars à 137 milliards de dollars, un recul de 76 milliards de dollars, selon LiveCoinWatch records.

La crise a conduit à la suspension de plusieurs événements de l’écosystème sportif, culturel et même de la crypto-monnaie. Certains d’entre eux sont le Blockchain Summit Latam qui aurait lieu entre le 12 et le 13 mars au Panama, la Conférence Bitcoin 2020 à San Francisco ou le Paris Blockchain Week Summit 2020, entre autres.

Les analystes du marché soulignent qu’un La récession économique potentielle due au coronavirus approche à grands pas et que cela se poursuivrait pour le reste de 2020 et probablement tout au long de 2021. Les gouvernements et les banques centrales de divers pays ont déjà annoncé des plans de sauvetage économique. Cependant, l’impact de ces mesures sur les marchés est encore inconnu.

Le COVID-19 est une maladie infectieuse respiratoire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 qui a connu ses premières flambées en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei, en Chine. Depuis lors, il s’est étendu à 178 pays sans vaccin éprouvé pour lutter contre les cas de contagion.