Transparency International et la corruption en Italie: classement 2019

23 janvier 2020, par Alessandra Caparello

L’Italie occupe la 51e place (sur 180) dans l’indice de perception de la corruption (IPC) 2019 publié aujourd’hui par Transparency International avec un score de 53/100.

Perception de la corruption: la position de l’Italie

Notre pays gagne 12 points de 2012 à aujourd’hui, mais l’année dernière marque un net ralentissement par rapport aux précédents. L’Italie gagne un vote de plus qu’en 2018, laissant la suffisance encore loin et de nombreux problèmes structurels non résolus. Les événements récents montrent comment le crime organisé domine toujours notre pays, préférant souvent l’arme de la corruption qui a maintenant pris de nouvelles formes.

Comme il le révèle Transparency International, un autre problème important en Italie est la réglementation du lobbying et des conflits d’intérêts, en attendant la réglementation annoncée depuis longtemps et jamais mise en œuvre. et des auditions qui ne se sont pas encore transformées en actes concrets. Les marchés publics font également partie de ce triste scénario.

Nous sommes ravis de constater de nouvelles améliorations “, a-t-il déclaré. Virginio Carnevali, Président de Transparency International Italie «mais nous espérions sincèrement quelque chose de plus. Le ralentissement est dû à plusieurs problèmes que notre pays a toujours traînés sans pouvoir les résoudre “.

Les pays en tête du classement de Transparency International 2019

Le Danemark et la Nouvelle-Zélande dominent le classement comme l’année dernière. Il en va de même pour le bas du classement, où l’on retrouve encore la Somalie et le Soudan du Sud.

En Europe, outre le Danemark, la Finlande et la Suède font également bonne impression, tandis que la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie occupent les trois dernières positions du classement continental. Globalement, la chute du Canada (-4 points), de la France et du Royaume-Uni (-3) se démarque, tandis que l’Espagne (+4) et la Grèce (+3) frappent positivement. L’Allemagne et la Russie restent stables parmi les pays du G20 (respectivement avec un vote de 80 et 28 comme en 2018) tandis que les États-Unis ont perdu deux points (69 contre les 71 précédents).

