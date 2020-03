Travail intelligent, comment améliorer le travail à domicile

Ces dernières années, on a beaucoup parlé des avantages de la travail intelligent notamment une meilleure productivité, un plus grand engagement et le bien-être des employés. Cependant, tous les managers ne sont pas d’accord avec cette vision, en effet certains considèrent le travail agile comme un «risque» pour l’entreprise.

Face à l’urgence sanitaire causée par le coronavirus, de nombreuses entreprises ont adopté la stratégie de travail intelligent, confirmant laL’importance du travail flexible avec des équipes qui font leurs affaires à distance et des employés qui effectuent une partie de leurs tâches à domicile, plutôt que d’être au bureau.

Cela signifie-t-il donc qu’il est nécessaire de prendre du recul par rapport aux dernières tendances du travail intelligent? Le travail agile peut-il vraiment représenter un inconvénient pour les entreprises? Enfin, comment concilier la demande croissante de flexibilité accrue des salariés avec les besoins du management?

Les experts de Hays, entreprise leader dans le recrutement spécialisé, ont tenté de répondre à ces questions.

“Travail intelligent, si mis en œuvre correctement, peut représenter une ressource précieuse pour les entreprises, indispensable pour concilier les différents besoins des professionnels et garantir une grande flexibilité d’entreprise, indispensable pour réussir dans un environnement dynamique et en mutation rapide comme aujourd’hui – disent les experts Hays -. Il est nécessaire de travailler principalement sur culture d’entreprise, favoriser un environnement collaboratif et positif. L’employeur et les employés doivent avoir un objectif commun et partager les moyens de l’atteindre. De cette façon, il sera possible de travailler en équipe et d’obtenir d’excellents résultats même si vous n’êtes pas physiquement au même endroit “.

Voici quelques conseils pour le faire fonctionner au mieux smartworking

Tout d’abord, selon les experts Hays, doit être aussi structuré que possible, mais pas en termes de contrôle des personnes, mais en termes de organisation.

«Souvent, en effet, le travail agile n’est accordé qu’à certaines ressources ayant des besoins particuliers de flexibilité ou est réservé aux cadres intermédiaires et aux managers ou, même, il n’appartient qu’à consultants indépendants. Elle doit plutôt être le résultat d’une véritable politique d’entreprise qui encourage les employés à en profiter consciemment.

Plus de ressources seront gratuites à utiliser travail intelligent, plus ils pourront s’organiser avec leur équipe pour achever le travail même virtuellement. selon Josh Krichefski, Le PDG du géant de la publicité MediaCom, créant une culture d’entreprise dans laquelle les gens se sentent à l’aise de faire leur travail, peu importe où ils se trouvent, vous permet vraiment d’en tirer le meilleur parti. Mettre les gens au premier plan et non les processus est essentiel pour établir une relation de confiance mutuelle entre l’employeur et les ressources “.

Une bonne astuce, continuez de Hays, peut être de corriger réunions hebdomadaires en face à face pour chaque équipe, afin que nous puissions discuter des objectifs à poursuivre et du travail à faire, en offrant de nouveaux apports. De plus, il peut être utile d’organiser des évaluations périodiques, éventuellement mensuelles ou trimestrielles, de l’activité de chaque collaborateur auxquelles doivent également participer ceux qui travaillent la plupart du temps à distance. De cette façon, chacun continuera à se sentir impliqué même s’il ne vit pas l’entreprise au quotidien.

«Avec ces mesures, il est possible de tirer le meilleur parti du potentiel du travail intelligent sans que l’entreprise en souffre. Au contraire, la flexibilité devient un outil fondamental pour attirer et fidéliser des talents qu’il serait impossible d’attirer dans l’entreprise dans des conditions de travail différentes “.

Nous avons besoin d’une révolution dans la culture organisationnelle

Dans ce contexte, la manière dont le temps est évalué doit être modifiée le temps passé par les collaborateurs dans le même bureau, qui ne devrait pas «À considérer en termes quantitatifs mais qualitatifs. Une équipe de travail doit se réunir parce qu’elle a vraiment besoin de le faire et non parce qu’elle est «obligée» de partager quotidiennement l’espace de travail ».

Dans le même temps, «certains activités purement opérationnellespar exemple, ils ne nécessitent pas la présence de collègues et devraient pouvoir être effectués où et quand le professionnel le souhaite. De cette façon, le temps consacré aux réunions d’équipe et à être avec des collègues devient un temps de “qualité” car il est réservé à la partie la plus importante du travail, à savoir la sphère créative, l’innovation et, surtout, la stratégie “

Pour ce faire, ils concluent clairement de Hays – plus d’efforts sont nécessaires de la part de les gestionnaires et les cadres qui doivent préciser les objectifs dès le départ pour atteindre et partager les valeurs de l’entreprise avec tous les collaborateurs.

« La culture organisationnellea est l’élément clé à partir duquel commencer si vous souhaitez implémenter le travail agile avec succès. Un environnement de travail rigide et très hiérarchisé est certainement moins similaire au concept d’autonomie et donc plus exposé aux pièges potentiels du travail intelligent. Une culture d’entreprise basée sur la confiance mutuelle, en revanche, est fondamentale pour donner à chacun la flexibilité dont il a besoin, maintenir une productivité élevée et obtenir d’excellents résultats commerciaux “.