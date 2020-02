Travail: quels sont les chiffres les plus demandés en 2020

5 février 2020, par Alessandra Caparello

Quelle sera la chiffres de travail plus de demandes en 2020, c’est ce que demande PageGroup, une entreprise spécialisée dans le recrutement avec les marques Page Executive, Michael Page et Page Personnel.

Cinq secteurs différents dont les personnalités professionnelles seront recherchées en 2020: vente, informatique, commerce de détail, ingénierie, finance.

Les chiffres de l’emploi les plus recherchés en 2020

Directeur de production: il est responsable de la coordination de toutes les activités locales de production technique et d’organisation avec un rapport direct aux fonctions centrales de l’usine. RAL: € 50.000-100.000.

Contrôleur industriel: contrôle le stock de l’entrepôt en évaluant les stocks; traite du contrôle des coûts de production, de l’analyse des écarts, de la gestion du système ERP et des chiffres du contrôle des coûts en usine. RAL: 40000-90000 €.

Développeur AI (Intelligence Artificielle) / Ingénieur Robotique: ce profil sera parmi les plus demandés en 2020, une année révolutionnaire dans l’application de l’IA sur les appareils interconnectés. De la maison à la voiture, le maître mot sera #smart, c’est l’objectif présenté lors de l’événement CES 2020 organisé à Las Vegas par la Consumer Technology Association. Les développeurs d’IA ou les ingénieurs robotiques développent des logiciels qui peuvent percevoir l’environnement autour d’eux et effectuer des actions via des appareils interconnectés (smartphones, maison, voitures, etc …). RAL: 40000-90000 €.

Gestionnaire d’automatisation: Programmation PLC et IHM pour les machines de moulage par injection, supervision du démarrage et démarrage de nouvelles machines après test / raffinement du processus de production et gestion des fournisseurs. RAL: 40000-80000 €.

expansionnistes: il est responsable de la recherche de propriétés et des activités de repérage sur le territoire des sites conformément au plan de développement du réseau d’entreprise, de l’analyse stratégique du marché et du territoire et de la gestion des contacts directs potentiels avec les propriétaires et les gestionnaires. RAL: 45.000-80.000 € avec des bonus de 10% à 20%.

Scientifique des données: il est responsable de la conception, de la construction, de l’installation et de la maintenance de systèmes de gestion de données évolutifs. Il garantit que les systèmes répondent aux exigences de l’entreprise et conçoivent des processus de modélisation, d’extraction et de production de données. RAL: 40000-70000 €.

Comptable en chef: s’occupe de la préparation des registres préparatoires des états financiers, pour accompagner le cabinet d’audit. Il coordonne et supervise les activités comptables et entretient des relations avec des consultants externes. RAL: € 40.000-60.000.

Ingénieur Commercial: a pour mission d’accompagner la composante technique de la proposition de valeur vers le marché de référence, tout au long de la phase de négociation jusqu’à la validation du produit. RAL: 35 000 à 50 000 € avec des bonus allant jusqu’à 20%.

Directeur de restaurant: il est pleinement responsable de la gestion d’une entreprise de restauration sous tous ses aspects: du personnel à la gestion économique, de la définition gastronomique du restaurant à la relation avec les fournisseurs et la pérennité économique de l’offre, jusqu’à la planification des stratégies marketing et soin du contact avec les clients pour la conquête de parts de marché. RAL: 25 000-45 000 avec des bonus de 10% à 20%.

Ventes internes: traite du renforcement de la relation avec les clients, du développement commercial lié à la promotion des produits distribués par les entreprises, de l’adaptation et de l’optimisation de l’approche et du style de communication lors de la conversation téléphonique. RAL: 20 000 € – 35 000 € avec des bonus allant jusqu’à 10%.

