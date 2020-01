Travailleurs italiens diplômés

27 janvier 2020, par Massimiliano Volpe

L’Italie est le feu arrière en Europe pour le niveau d’éducation des travailleurs. Le classement qui nous place à l’avant-dernière place (pire que nous seulement la Roumanie) figure dans le dernier rapport d’Eurostat et parle clairement: seuls 23,4% des salariés, soit moins d’un sur quatre, ont un diplôme.

Un pourcentage bien inférieur à la moyenne européenne qui s’élève à 36,8%, soit plus d’un travailleur sur trois.

L’écart est beaucoup plus large si l’on compare les travailleurs italiens avec ceux des pays à savoir-faire avancé, comme le Royaume-Uni, avec 47,2% des travailleurs ayant une formation universitaire, ou la France et l’Allemagne qui en ont respectivement 43, 3% et 30,6% des diplômés.

Pour faire baisser la moyenne italienne, les hommes ne comptent que 18,2% de travailleurs diplômés et un écart avec la moyenne de l’UE (32,8%) de plus de 14 points. D’un autre côté, si l’on considère ceux qui ont au plus la troisième année, la part des travailleurs dans notre pays est parmi les plus élevées de l’UE avec 29,7%, presque le double de la moyenne de l’UE (15,9%).

Si vous souhaitez des mises à jour sur Numéro du jour, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: