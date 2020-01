Travis Perkins nomme Christopher Rogers comme président désigné des Wickes

Travis Perkins a nommé Christopher Rogers président désigné de Wickes, avant sa scission et son inscription

Travis Perkins a nommé Christopher Rogers comme nouveau président désigné de Wickes dans le cadre d’un processus continu pour le séparer de l’entreprise.

Le détaillant de rénovation domiciliaire a révélé la scission dans ses résultats intermédiaires en juillet dernier dans le cadre de son plan visant à se concentrer sur les clients commerciaux et à simplifier l’entreprise.

Rogers est actuellement un administrateur non exécutif de Travis Perkins, mais il ne se présentera pas pour une réélection après l’AGA du groupe à la fin d’avril.

De plus, la scission devrait être achevée au deuxième trimestre 2020.

«Rogers possède une vaste expérience et expertise financière, opérationnelle et commerciale dans le domaine de la gouvernance d’entreprise et de la planification stratégique», écrit Travis Perkins sur son site Web.

Avant Travis Perkins, Rogers a été administrateur de Whitbread de 2005 à 2016 où il a été directeur financier du groupe de 2005 à 2012 et directeur général de Costa Coffee de 2012 à 2016.

Il a été directeur financier du groupe Woolworth Group et président des activités Woolworth Entertainment de 2001 à 2005 et a précédemment occupé des postes de direction dans les fonctions financières et commerciales au sein du groupe Comet et de Kingfisher.

Au cours du semestre clos le 30 juin, la chaîne de bricolage a vu ses ventes à périmètre constant augmenter de 9,7%, augmentant le résultat opérationnel ajusté de 49% à 52 millions de livres sterling.

La division de vente au détail de Travis Perkins, qui comprend Tile Giant, a enregistré 695 millions de livres sterling de ventes au cours de la période.

Le groupe Travis Perkins a enregistré une augmentation globale de 14,7% de son bénéfice d’exploitation ajusté à 195 millions de livres sterling, pour un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de livres sterling.

