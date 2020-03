Travis Perkins est également la dernière en date d’un nombre croissant d’entreprises au Royaume-Uni qui a retiré toutes les directives du marché en raison de la pandémie.

// Travis Perkins suspend la scission de Wickes dans un contexte de «volatilité extrême des marchés boursiers» suite à la crise des coronavirus

// Il a réitéré son engagement à faire de Wickes un détaillant répertorié autonome, mais le ferait lorsque les choses seront plus claires

La scission prévue de Travis Perkins de Wickes a été interrompue en raison de la «volatilité extrême du marché boursier» causée par la pandémie de coronavirus.

Dans une annonce boursière aujourd’hui, la société a non seulement confirmé qu’elle suspendrait la scission de sa maison et de son fascia de bricolage, mais qu’elle suspendrait également le versement d’un dividende annuel aux actionnaires grâce à la «situation en évolution rapide» du Covid -19 flambée.

Cependant, Travis Perkins a assuré aux investisseurs que de «bons progrès» avaient été réalisés sur la scission de Wickes ces derniers mois et qu’elle avait été suspendue afin que la société puisse «se concentrer sur la gestion du groupe à travers les défis actuels».

LIRE LA SUITE:

Travis Perkins a ajouté qu’il était «impossible de savoir exactement quand cela serait approprié», complète la scission de Wickes.

Malgré cela, il a réitéré son engagement à faire du fascia une entreprise cotée distincte et autonome.

Travis Perkins est également la plus récente d’un nombre croissant d’entreprises britanniques qui a retiré toutes les indications du marché à court terme en raison de la pandémie, et a déclaré qu’il mettrait à jour le marché boursier «quand il y aura plus de clarté».

«Notre priorité absolue est la santé et la sécurité de nos collègues, clients, fournisseurs et toutes les autres parties prenantes, et nous avons pris des mesures décisives pour atténuer les risques auxquels nous sommes confrontés en tant qu’entreprise et mettre en œuvre des plans d’urgence dans l’ensemble du groupe», Travis Perkins, directeur général Dit Nick Roberts.

«Nous sommes absolument déterminés à remplir le rôle essentiel que nous jouons dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la construction au Royaume-Uni en maintenant le Royaume-Uni au sec, au chaud, entretenu et opérationnel; fournir des matériaux, un financement de fonds de roulement et un soutien à nos clients commerciaux, grands et petits.

“Alors qu’il existe une incertitude sans précédent sur la façon dont l’épidémie de virus affectera directement nos marchés et nos activités, nous entrons dans cette période à partir d’une position de force et de sécurité, avec un bilan solide et un accès à des liquidités engagées importantes.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette