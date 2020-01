Treorchy, village du sud du Pays de Galles, décerne le prix High Street of the Year

Treorchy est un village du sud du Pays de Galles, situé dans le pays Rhondda Cynon Taf dans la vallée de Rhondda Fawr.

// Treorchy remporte la catégorie High Street of the Year aux Great British High Street Awards

// Dans le cadre de sa victoire, Treorchy gagne 15 000 £ pour la communauté locale

// Le prix de l’étoile montante de l’année a été décerné à The Square, Kelso, dans le sud de l’Écosse

Le village gallois de Treorchy a été nommé vainqueur de la catégorie High Street of the Year lors des récents Great British High Street Awards.

Le village, situé dans le sud du Pays de Galles dans le pays de Rhondda Cynon Taf dans la vallée de Rhondda Fawr, gagne 15 000 £ pour la communauté locale dans le cadre de la victoire.

Pendant ce temps, la catégorie Étoile montante de l’année, qui identifie la rue principale prenant la tête de l’adaptation et de la diversification, a été décernée à The Square à Kelso, un bourg dans la région des Scottish Borders.

LIRE LA SUITE: Crickhowell High Street couronnée meilleure rue du Royaume-Uni

Les Great British High Street Awards sont gérés par le ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux, en partenariat avec Visa, et visent à reconnaître et à célébrer les réalisations locales des rues britanniques.

Le gagnant de l’édition 2019 des prix a été annoncé lors d’une cérémonie à Édimbourg récemment.

Adrian Emmett, propriétaire du pub The Lion à Treorchy, a proposé la candidature de la rue principale de son village pour la cérémonie annuelle de remise des prix suite aux initiatives réussies de la communauté locale, notamment des événements culturels réguliers tels qu’un défilé de Noël et le Rhondda Arts Festival.

Un site Web Visit Treorchy récemment lancé a également contribué à donner aux détaillants indépendants locaux une plus grande présence en ligne, tandis qu’un partenariat stratégique a fourni une formation et un soutien numériques aux entrepreneurs locaux.

En outre, un programme «Hop, Shop and Save» a offert aux entreprises des espaces publicitaires sur les bus locaux en échange de remises en magasin pour les clients, contribuant ainsi à réduire la pollution de l’air et à augmenter la fréquentation des détaillants de Treorchy, dont 80% sont indépendants. détenue.

Treorchy a remporté 15 000 £ pour la communauté locale dans le cadre de son prix High Street of the Year.

«Nous sommes honorés d’avoir été nommés meilleure rue principale du Royaume-Uni et extrêmement reconnaissants à la fois aux Great British High Street Awards et à Visa pour avoir mis notre rue préférée sur la carte», a déclaré Emmett, qui est également membre de la Chambre de commerce de Treorchy. .

«C’est sans aucun doute l’engagement, le travail acharné, le dévouement et le dynamisme de toute la communauté de Treorchy et des environs qui nous ont aidés à gagner cela.»

Treorchy, dans le sud du Pays de Galles, a été félicité pour ses initiatives réussies entreprises par la communauté locale.

D’un autre côté, Kelso a été félicité pour ses initiatives uniques conçues pour stimuler la fréquentation et les dépenses de consommation dans la rue malgré les coupures dans les services.

Pour assurer la survie de la communauté, il vise à lancer une application sur mesure pour promouvoir une variété d’événements, d’activités, d’entreprises et d’organisations afin de sensibiliser et de générer une fréquentation continue à Kelso.

“Le prix témoigne du travail acharné de notre équipe communautaire pour encourager les gens à revenir dans la rue grâce à l’innovation et à l’expérience client”, a déclaré Tina Newton de Visit Kelso.

«Nous sommes ravis de livrer les initiatives au cours de l’année à venir.»

Huit rues principales, deux de chaque nation d’origine, ont également remporté des prix dans les catégories Champion High Street et Rising Star, remportant 5 000 £ pour des initiatives communautaires.

Les High Street Heroes – ces individus qui se sont surpassés pour leur rue locale – ont également été reconnus lors des Great British High Street Awards.

La liste complète des gagnants est la suivante:

Grande rue de l’année

• High Street, Treorchy

Étoile montante de l’année

• The Square, Kelso

Champion High Streets

• Angleterre: Belper Town Centre, Belper

• Écosse: Main Street, Prestwick

• Pays de Galles: High Street, Treorchy

• Irlande du Nord: High Street, Newtownards

Rising Star High Streets

• Angleterre: Yarm High Street, Stockton-on-Tees

• Écosse: The Square, Kelso

• Pays de Galles: Palace Street, Caernarfon

• Irlande du Nord: Newry City Centre, Newry

Treorchy a remporté le prix High Street de l’année aux Great British High Street Awards

“Treorchy et The Square à Kelso sont des exemples fantastiques de communautés qui ont fait d’énormes progrès dans la transformation de leur rue principale pour améliorer considérablement l’expérience des habitants et des visiteurs”, a déclaré Jeni Mundy, directrice générale de Visa UK.

«Leur succès montre que l’endroit où vous magasinez est vraiment important.

«Pour Treorchy, un calendrier culturel riche combiné à un désir d’expérimenter de nouvelles façons d’inciter les gens à magasiner local montre comment des entreprises indépendantes peuvent se réunir pour faire de la rue un meilleur endroit pour tous.

«The Square, Kelso présente une compréhension claire de sa communauté et sa volonté d’innover pour aider la rue à prospérer.

“Les recherches de Visa révèlent que quatre consommateurs sur cinq disent qu’une rue commerçante prospère fait d’une ville ou d’un village une destination plus attrayante, soulignant pourquoi nous devons tous soutenir nos entreprises locales.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette