Trésor américain USA nomme l’ancien directeur de Coinbase pour superviser le système bancaire

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, sceptique de longue date en Bitcoin, a désigné Brian Brooks comme l’un des principaux régulateurs bancaires du pays. Brooks, qui occupait auparavant le poste de directeur juridique de Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaie des États-Unis, sera désormais le chef de l’exploitation et le premier vice-contrôleur du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC),

L’OCC, créée en 1863, est le principal organisme de réglementation des caisses d’épargne et des associations fédérales aux États-Unis, par le biais de la publication des lois et règlements qui régissent les banques qu’elle supervise et l’adoption de mesures de surveillance à l’égard des banques qui ne pas se conformer ou participer à des pratiques risquées.

La mission de Brooks de superviser le système bancaire du pays pourrait être un signe de changement pour le Trésor américain. Compte tenu de la rhétorique contre les crypto-monnaies de Mnuchin et des commentaires formulés l’année dernière, disant qu’il ne voit pas la nécessité pour les États-Unis de lancer une crypto-monnaie. Brooks est un partisan direct de faire des États-Unis un leader dans les crypto-monnaies, en particulier en lançant un dollar numérique américain.

Il a écrit dans un article publié par Fortune en novembre 2019:

Le temps est venu pour une version symbolique du dollar, et ce n’est pas seulement nous dans le monde des crypto-monnaies qui pensent de cette façon. Ces derniers mois, de hauts responsables américains. USA Ils ont exploré l’idée de frapper des dollars dans un logiciel de grand livre distribué connu sous le nom de blockchain. L’idée semble inévitable.

Brian Brooks

Mnuchin s’est tourné vers Brooks “pour assurer la stabilité de notre système financier et sa capacité à favoriser la croissance économique au profit de tous les Américains”, et décrit le diplômé de Harvard, en plus d’un diplôme en droit de l’Université de Chicago, comme un «leader solide avec une vaste expérience dans le secteur des services financiers».

Brooks assumera ses nouvelles fonctions, à compter du 1er avril 2020, après avoir occupé le poste de directeur juridique de Coinbase depuis septembre 2018. Brooks était également ancien vice-président exécutif, avocat-conseil et secrétaire général de Fannie Mae. Joseph Otting quittera ses fonctions de contrôleur actuel de la monnaie.

Version traduite de l’article publié dans The Daily Hodl.