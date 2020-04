Triboo: accord avec Confindustria pour la fourniture de masques chirurgicaux aux entreprises

Au milieu de l’urgence du coronavirus, les masques chirurgicaux sont l’un des produits les plus recherchés. Pour répondre à ce besoin Triboo, Groupe actif dans le numérique, coté au MTA, présent depuis des années en Chine avec sa filiale de Shanghai, a signé un accord-cadre avec Confindustria pour la fourniture de trois voiles chirurgicaux aux 150 000 entreprises membres. Ce sont des masques chirurgicaux de haute qualité certifiés selon la directive CEE 93/42 – (dispositifs médicaux) par l’organisme de certification allemand TUV.

L’accord-cadre signé permettra à Triboo (qui contrôle cette publication en ligne) de développer cette activité à l’échelle nationale pour tous les membres de Confindustria avec des délais de livraison de 10/15 jours grâce au soutien logistique fourni sur place par la succursale de Shanghai. et surmonter tous les problèmes liés à l’importation de périphériques.

«Au cours des 15 derniers jours, le Groupe, à travers sa filiale ALIBOOX, a déjà fourni des dispositifs de protection à plus de 500 000 euros avec des marges éthiques aux collectivités locales et aux entreprises d’utilité publique.

À un moment où il y a tant de spéculations sur le marché des dispositifs de protection contre COVID19, cet accord important permettra à toutes les entreprises associées à Confindustria de s’approvisionner simplement, en temps opportun et en toute sécurité et à un coût raisonnable, de tout le matériel travailler en toute sécurité en vue du redémarrage », a-t-il précisé Riccardo Maria Monti, PDG de Triboo.

Les sociétés membres à travers l’Italie peuvent commander à partir d’aujourd’hui en écrivant à protezione@triboo.it ou en appelant le numéro gratuit 800 126 900.

Tous les dispositifs de protection disponibles et certifications associées, fiches techniques et informations commerciales peuvent être consultés sur le site Web protezione.triboo.it où, en plus des masques chirurgicaux à trois plis couverts par l’accord avec Confindustria, des photos, des descriptions, des fiches techniques et des rapports de test d’une large gamme d’appareils sont disponibles, y compris: masques KN95 FFP2, blouses, combinaisons de protection stérilisées , visières et lunettes de protection, thermomètres et oxymètres.

Chaque commande de masques EN 93/42 reçue par les entreprises associées au système Confindustria donnera lieu à un don, à la charge de Triboo, d’une quantité égale à 20% du montant total en faveur de la Protection Civile.