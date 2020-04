Triboo commence à commercialiser des tests sérologiques pour détecter les anticorps anti-Covid-19

23 avril 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Nouvelle initiative de Triboo pour gérer l’urgence sanitaire liée au coronavirus. Le groupe actif dans le numérique, coté sur le MTA, a lancé le commercialisation et distribution des tests sérologiques capable de détecter la présence d’anticorps chez les patients exposés à l’infection Covid-19.

Le kit d’analyse “Nouveau test des anticorps anti-coronavirus (SARS-CoV-2) (IgM / IgG)»Produit par la société pharmaceutique chinoise SOBC Outdo Biotech et capable de détecter la présence d’anticorps. Grâce à l’analyse d’un échantillon de sang, le test sérologique identifie la présence d’anticorps IgM, produits lors de l’infection, et d’IgG, qui ont généralement une fonction neutralisante, et se retrouvent, en moyenne, à partir d’un couple semaines après l’apparition du virus dans le corps. Le test mesure les anticorps IgM et IgG et fournit une réponse sur la présence ou l’absence de ceux-ci dans les 10-15 minutes.

La commercialisation de ce produit confirme la volonté du Groupe Triboo (qui contrôle cette publication en ligne) de mettre à disposition des appareils prenant en charge les autorités et le National Health Service dans le suivi des personnes qui ont déjà contracté ou éradiqué le virus. Afin de permettre la régularité et la sécurité reprise des activités de la phase 2 Il faut que ces appareils soient toujours disponibles pour tous les citoyens et le Groupe, à travers la filiale Aliboox, est en mesure de le garantir.

Tous les kits d’analyse et dispositifs de protection disponibles, ainsi que les certifications, fiches techniques et informations commerciales associées peuvent être consultés sur le site Internet protezione.triboo.it.

Les entreprises peuvent commander des kits de test et d’autres produits dès aujourd’hui en écrivant à protezione@triboo.it ou en appelant le numéro gratuit 800 126 900; les délais de livraison prévus sont de 10/15 jours grâce au support logistique fourni sur place par la succursale de Shanghai.

Cette nouvelle initiative Triboo fait suite à celle annoncée le 16 avril qui comprend un accord-cadre avec Confindustria pour la fourniture de trois voiles chirurgicaux aux 150 000 entreprises membres. Ce sont des masques chirurgicaux de haute qualité certifiés selon la directive CEE 93/42 – (dispositifs médicaux) par l’organisme de certification allemand TUV.

