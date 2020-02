Triboo: Cornelli nouveau directeur financier du groupe

Le conseil d’administration de Triboo, groupe actif dans le numérique et coté sur le marché des MTA (et qui contrôle cette publication en ligne), a nommé Matteo Cornelli en tant que nouveau directeur financier, à compter du 19 mars 2020.

Afin d’assurer une transition en douceur, l’ancien CFO, dr. Giovanni Marino, qui part pour une nouvelle expérience professionnelle et que le conseil d’administration remercie pour sa contribution, conservera ses fonctions et responsabilités de manager en charge jusqu’au 18 mars, date à laquelle le conseil d’administration approuvera les comptes au 31/12/2019.

“Matteo Cornelli, en plus d’être un professionnel valide, a acquis une profonde expérience dans le monde numérique et connaît parfaitement la nature du Groupe” – commentaires Riccardo Maria Monti, directeur général de Triboo – “La nomination est en continuité dans le but d’assurer une accélération du processus de réorganisation de l’entreprise et la mise en œuvre du plan d’affaires 2020-2022 récemment présenté”.

Il convient également de noter que le conseil d’administration de Triboo a décidé, après avis favorable du conseil des commissaires aux comptes, de nommer Matteo Cornelli en tant que responsable effectif de l’élaboration des documents comptables sociaux à compter du 19 mars 2020.

Dr Cornelli jouera également le rôle de Investor Relator.

Matteo Cornelli, 40 ans, diplômé en économie et commerce, a travaillé 13 ans chez Ernst & Young en Italie et aux USA, occupant des postes de direction de responsabilité croissante.