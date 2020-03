Triboo: en 2019, le chiffre d’affaires et l’Ebitda ajusté progressent de 11% et 6%

Le conseil d’administration Triboo, groupe actif dans le numérique et coté sur le marché du MTA, a arrêté les comptes de l’exercice 2019.

Le Groupe (éditeur de cette publication en ligne) réalisé en 2019 revenus consolidés soit 77,2 millions d’euros, en hausse de 11% par rapport aux 69,6 millions d’euros de l’année précédente grâce à la croissance du e-commerce et du marketing digital. Le chiffre d’affaires 2018 intègre une plus-value de cession de la participation dans Friendz pour 2,5 millions d’euros.

L ‘Ebitda ajusté consolidé il s’élève à 9,1 millions d’euros, en hausse par rapport à 8,6 millions d’euros un an plus tôt (+ 6%) principalement sous l’effet de la croissance du chiffre d’affaires. L’EBITDA consolidé s’établit à 8,6 millions d’euros, contre 9,9 millions d’euros l’année précédente principalement en raison des effets positifs des éléments non récurrents de 2018.

la résultat net consolidé ajusté il est égal à 0,6 million d’euros contre 0,9 million en 2018.

L ‘dette financière nette au 31 décembre 2019, il était de 9,9 millions d’euros contre 6,1 millions d’euros au 31 décembre 2018, après versement de dividendes pour 2 millions d’euros, investissements pour 9,6 millions d’euros et effet résultant de la application d’IFRS 16 pour 0,4 million d’euros.

En 2019, Triboo a confirmé être l’un des principaux acteurs de la transformation numérique, grâce à une offre de services innovante parfaitement en phase avec les besoins des entreprises, impliquées depuis longtemps dans le processus de numérisation.

L’ouverture de bureaux en Espagne, en Angleterre et aux Emirats Arabes Unis a permis au Groupe de s’implanter non seulement en Italie, mais également à l’étranger. Le plan d’affaires 2020-2022, récemment présenté, prévoit une réorganisation corporative et un modèle organisationnel divisés en quatre secteurs d’activité: commerce électronique, agence numérique, médias et laboratoire (démarrage et nouvelle entreprise), chacun étant prêt à intercepter les tendances du marché pour les développer au mieux et garantir à Triboo un positionnement distinctif dans le paysage numérique “- commente-t-il Riccardo Maria Monti, PDG de Triboo – “Tout cela s’inscrit dans un scénario impacté par la propagation de l’épidémie de Covid-19. Nous activons le smart working depuis trois semaines afin de garantir la sécurité totale de nos collaborateurs et de respecter pleinement les recommandations reçues des institutions. Les effets découlant de la propagation de cette épidémie sont difficiles à estimer, également en référence aux données prévisionnelles du Business Plan 2020-2022 présentées en janvier 2020. Nous continuons de suivre ce risque afin de prendre rapidement des mesures correctives.

Quant à moi projets lancés par le Groupe, comme communiqué en janvier, Triboo poursuivra le développement et l’exécution du nouveau plan industriel 2020-2022.

Des nouvelles importantes suivront dans le secteur de l’édition et dans les domaines des services d’agence innovants, du marketing d’influence, des systèmes d’analyse de données, du commerce électronique, ainsi que de la poursuite de l’expansion internationale et de l’introduction de nouvelles technologies, pour à partir de la blockchain.

Enfin, la note d’entreprise précise que le président du conseil d’administration a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet au 30 avril 2020 pour se consacrer à de nouveaux engagements professionnels. L’assemblée générale sera convoquée pour procéder à l’intégration du conseil d’administration et à la nomination du nouveau président.