Triboo et eCampus University: ensemble dans la formation numérique

Triboo, un groupe actif dans le secteur numérique, coté sur le marché MTA de Borsa Italiana (et qui contrôle cette publication en ligne), a lancé, en collaboration avec le École numérique de l’Université eCampus, l’une des principales universités en ligne d’Italie, Master en marketing numérique.

L’école numérique, née de la volonté de l’Université eCampus de répondre à la demande croissante de profils professionnels spécialisés et hautement qualifiés dans le monde numérique, a décidé d’impliquer le Groupe pour proposer à ses étudiants une formation de haut niveau, grâce à l’apport de certains des les meilleurs professionnels et experts en Italie.

«Triboo et eCampus University sont partenaires dans les activités de marketing numérique depuis plusieurs années et ce nouveau projet de formation découle des excellents résultats obtenus ensemble et de l’expertise dans leurs domaines d’expertise respectifs», commente-t-il. Marco Giapponese, directeur général de Triboo Group “L’objectif du Master en marketing numérique est de former de nouvelles figures professionnelles qui ont une connaissance et un savoir-faire approfondis dans le secteur numérique.”

Triboo et eCampus University, en contact depuis 2018 à travers le développement de campagnes publicitaires, ont ainsi engagé une voie destinée à évoluer et à se matérialiser au sein de la marque Master Triboo et Digital School.

Le Master a une durée de 1 an et intègre les leçons en classe avec des analyses approfondies et des exercices en ligne ainsi que le soutien constant d’un tuteur dans votre ville.

Les cours se terminent par un stage de formation à la fin du parcours annuel. Le Master en marketing numérique a déjà commencé et peut être fait entièrement en ligne avec un webinaire.

L’école numérique s’adresse aux diplômés, diplômés récents et professionnels déjà actifs dans le secteur qui souhaitent transformer leur passion en emploi.

“La formation dans le domaine numérique prendra une valeur de plus en plus importante et impliquera également des secteurs et des groupes de personnes qui n’ont jusqu’à présent pas ressenti le besoin ou compris l’importance. Les universités ECampus et Triboo, nées numériques et toujours dédiées à la formation et à l’éducation en ligne avec ce master, forment des personnalités hautement spécialisées, capables de qualifier ou de requalifier énormément leur professionnalisme et d’apporter un changement radical aux réalités commerciales avec lesquelles elles traiteront ” commentaires Maurizio Pasquetti, professeur de marketing avancé à l’Université eCampus.