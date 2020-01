Triboo: le nouveau plan axé sur la croissance des revenus et la rentabilité

Triboo, Groupe actif dans le secteur du e-commerce et de la publicité digitale, cotée sur le marché du MTA (et qui contrôle cette publication en ligne), a dévoilé les résultats préliminaires pour 2019 et les objectifs du nouveau plan industriel pour la période 2020-2022.

Dans le détail, le chiffre d’affaires de l’année 2019 (données préliminaires) s’élève à 76 millions d’euros, en hausse par rapport aux 70 millions enregistrés en 2018. Sur le plan de la rentabilité, l’EBITDA ajusté (chiffre provisoire) est d’environ 8,7 millions d’euros contre 8,6 millions en 2018. La dette nette s’établit à 9,6 millions d’euros au 31 décembre 2019 (chiffre provisoire) contre 6,1 millions d’euros au 31 décembre 2018.

La stratégie du nouveau plan d’affaires 2020-2022

Le nouveau plan d’affaires de Triboo pour la période 2020-2022 est basé sur quatre lignes directrices:

– développement du commerce électroniquegrâce à la croissance organique du portefeuille de boutiques en ligne gérées et des nouvelles marques partenaires, un impact plus important du B2B grâce à des accords avec les principales places de marché dans le monde;

– intégration des acquisitions récentes qui contribuera à la croissance des prochaines années;

– augmentation des services d’agence sur les marchés internationaux, confirmant la tendance positive et l’expansion de l’offre sur les marchés russe et asiatique;

– revue de la stratégie média à travers un modèle d’organisation avec une vision industrielle claire et une optimisation des processus et des coûts.

Pour réaliser cette stratégie, il a été envisagé redéfinition des métiers divisé comme suit:

– T-Commerce: Asa s’est concentrée sur de nouveaux partenariats et investissements pour élargir l’offre de solutions technologiques. Nous poursuivrons également une rationalisation des boutiques en ligne gérées, une augmentation des volumes du portefeuille clients également tirée par les mégatendances du marché, ainsi que des accords avec les principales places de marché et l’application de technologies basées sur la blockchain.

– T-Agence: domaine d’activité dédié aux services d’agence digitale et marketing de la performance. La croissance sera également liée aux pays asiatiques et à la Russie, sur la base des résultats obtenus l’année dernière.

– T-Mediahouse: ASA se concentre sur une nouvelle stratégie basée sur la qualité du contenu éditorial vertical, à travers l’évolution de la proposition commerciale et du modèle économique, avec une orientation évolutive basée sur les besoins du marché, dans cinq domaines thématiques: vert, finance, automobile, alimentation, femme; en s’appuyant sur plus de 17 millions d’utilisateurs mensuels uniques.

– T-Lab: espace de rencontre entre projets spéciaux et nouvelles initiatives du Groupe.

«Nous sommes satisfaits des résultats atteints en 2019 et l’année 2020 a commencé en forte accélération, s’appuyant sur une équipe managériale renforcée et une nouvelle organisation interne, basée sur une redéfinition stratégique des métiers. Le nouveau plan prévoit une croissance soutenue et une augmentation des marges, en tirant parti de l’expansion de l’offre de services ainsi que de l’innovation technologique qui a toujours caractérisé Triboo “déclare Riccardo Maria Monti, PDG du Groupe.

la objectifs du plan d’affaires 2020-2022

Le plan de Triboo voit comme des objectifs chiffre d’affaires de 76 millions d’euros en 2019 (données provisoires) à 122 millions d’euros 2022 (Cagr + 17%), un EBITDA ajusté de 8,7 millions en 2019 (données préliminaires) à 18 millions en 2022 (Cagr + 28%).

L ‘dette financière net en amélioration par rapport à 9,6 millions au 31 décembre 2019 (données provisoires) atteignant, fin 2022, une situation financière nette positive de 0,1 million d’euros, sous l’effet du cash flow opérationnel et de la baisse des investissements dans le plan.

«La croissance du plan d’affaires 2020-2022 vise à conforter avant tout notre leadership à travers des investissements prévus pour environ 21 millions d’euros sur les trois prochaines années, au service de la technologie et de l’innovation. Je suis sûr que Triboo deviendra de plus en plus une référence dans le monde numérique, même au niveau international. »- a-t-il commenté Marco japonais, directeur général du Groupe.

Le but de le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 s’élève à 122 millions d’euros avec une augmentation de 46 millions par rapport au chiffre d’affaires 2019 (données préliminaires) réparties entre les différents domaines comme suit:

– 23 millions d’ASA T-Commerce tant pour la croissance organique que pour la contribution significative des places de marché.

– 17 millions de l’ASA T-Agency, grâce à la contribution des activités de marketing de performance en Espagne et au Royaume-Uni après la pleine intégration des acquisitions réalisées, l’augmentation des services sur les marchés asiatique et russe et les activités d’agence liées aux clients de T-commerce.

– 3 millions d’euros d’Asa T-Mediahouse, grâce à une nouvelle stratégie commerciale et un nouveau business model.

– 3 millions d’Asa T-Lab, grâce à de nouvelles opportunités commerciales.

Sur le devant de la rentabilité l’EBITDA ajusté pour l’exercice 2022 de 18 millions augmente de 9,4 millions par rapport à l’EBITDA ajusté 2019 (données préliminaires) réparti entre les différents Asas comme suit:

– 3,7 millions de T-Commerce en effet volume et marge en ligne avec les données historiques.

– 3,3 millions T-Agency également grâce à la pleine contribution des activités acquises fin 2018 et 2019.

– 1,7 million d’euros de T-Mediahouse du fait de la nouvelle stratégie et du nouveau modèle de proposition commerciale.

– 0,7 million de T-Lab.