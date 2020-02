Triboo, le smartworking activé pour ses collaborateurs

24 février 2020, par Massimiliano Volpe

Conformément aux mesures approuvées par le Conseil des ministres concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19, Triboo, groupe actif dans le numérique, coté sur le marché du MTA (qui contrôle cette publication en ligne), a activé, pour tous ses collaborateurs, le travail à domicile.

En particulier, l’activation du travail intelligent pour i collaborateurs du bureau de Milan – Bicocca, c’est possible grâce aux politiques d’entreprise mises en œuvre depuis un certain temps dans le domaine du travail et de l’assistance technique par voie télématique.

“Grâce aux technologies développées en interne ces dernières années, Triboo est en mesure de garantir la continuité et la livraison en faisant travailler ses collaborateurs à domicile dans un mode de travail intelligent” – commentaires Marco Giapponese, directeur général du groupe –

«La décision de permettre à tous les collègues du siège de Milan – Bicocca de travailler intelligemment est parfaitement conforme à la politique de gestion du personnel qui accorde toujours la plus grande attention à la sécurité et à la qualité de vie de chacun de nous.

De plus, suite à l’escalade continue et à l’actualité du nouveau Coronavirus COVID-19, nous avons décidé d’activer le mode de gestion “Over User” de notre système de commerce électronique propriétaire “Peanuts 2.0” afin de garantir un service maximum sur toutes les boutiques en ligne pour chaque produit demandé. “

