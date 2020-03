Triboo: pour l’e-commerce + 25% et boom des visiteurs en ligne au cours des 2 premiers mois de 2020

Triboo, un groupe actif dans le secteur numérique, coté sur le marché du MTA (et qui contrôle cette publication en ligne) a annoncé que les deux premiers mois de 2020, sur la base des données de gestion disponibles et des principaux indicateurs opérationnels, affichent une Augmentation de 25% des volumes de transactions de commerce électronique («valeur brute des marchandises» ou «GMV») par rapport à la même période de l’année précédente.

La société a ensuite développé une analyse tenant compte de toutes les transactions en ligne effectuées au cours de la période 21 février 2020 au 4 mars 2020, période impactée par Covid-19, par rapport à la même période de l’année précédente. Cette analyse montre une Augmentation de 17% des volumes de transactions pour le commerce électronique (GMV) dans la période indiquée.

Au cours des deux premiers mois de 2020, Activités de marketing numérique montrer une augmentation de 24% par rapport aux deux premiers mois de 2019. Le Groupe est proche de partenaires avec des idées et des activités qui peuvent faciliter le partage de solutions et de services utiles en ce moment de difficulté évidente pour la consommation et pour l’exportation.

L’analyse relative à l’évolution des boutiques en ligne gérées par le Groupe confirme l’efficacité de notre politique d’investissement, tant en Italie que dans le reste du monde, sur les produits des partenaires malgré la situation dramatique résultant de cette épidémie »commente Marco Giapponese, directeur général du groupe.

«Depuis deux semaines, tous les employés de Triboo travaillent de manière intelligente pour protéger leur santé et celle des autres. Il est clair que la plus grande permanence dans nos foyers et l’invitation à partir uniquement pour des besoins réels entraîneront inévitablement une baisse du marché de détail face à une croissance exponentielle du commerce électronique; pour cette raison, l’évolution de la situation sera suivie en permanence pour garantir les meilleures solutions possibles. À cet égard, nous avons décidé d’élargir notre offre de services avec des offres subventionnées à toutes les petites entreprises numérisées qui ont actuellement besoin d’un soutien supplémentaire.

Même le Publications éditoriales Triboo au cours des deux premiers mois de 2020, par rapport aux deux premiers mois de 2019, ils ont enregistré une augmentation de plus de 22% en termes d’utilisateurs atteints et une augmentation d’environ 21% en termes de pages vues. Excellente performance de Blogo.it avec une augmentation de 83% pour les utilisateurs atteints et de 65% pour les pages vues. Le Groupe contribue à transmettre les informations correctes et les messages utiles dans ces phases à nos visiteurs.

Triboo a étendu la possibilité de travail intelligent afin d’assurer la pleine sécurité de ses collaborateurs et d’adhérer pleinement aux recommandations qui émanent des institutions, tout en enregistrant un fonctionnement complet des activités pour les clients et partenaires.