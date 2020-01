Triboo reprend le contrôle de LOVEThESIGN actif dans le e-commerce du mobilier design

17 janvier 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Nouvelle acquisition pour Triboo, un groupe actif dans le secteur du commerce électronique et de la publicité numérique coté sur le marché MTA et qui contrôle cette publication en ligne via Brown Editore.

La société milanaise a annoncé l’acquisition de 51% du capital de LOVEThESIGN S.r.l. actif dans le marketing en ligne de meubles et accessoires design.

La boutique en ligne collabore depuis 2012 avec les marques et designers les plus prestigieux, et en quelques années a créé un catalogue élégant et exclusif de produits et de nouveautés. Triboo a repris la participation d’Aura S.r.l., un groupe opérant dans le secteur informatique, qui a acquis LOVEThESIGN en septembre 2019.

“Nous sommes ravis de cette acquisition, qui s’intègre parfaitement dans la stratégie de croissance de Triboo, qui vise à poursuivre son expansion dans le monde du commerce électronique et à développer de nouveaux projets spéciaux hautement innovants dans des secteurs stratégiques” – a-t-il commenté Marco Giapponese, directeur général de Triboo – «L’investissement dans LOVEThESIGN nous permettra de tirer parti des synergies avec notre Groupe et d’accompagner la croissance de cette plateforme technologique, capable de révolutionner un secteur de marché à fort potentiel de croissance tel que celui du design, qui offre aujourd’hui un espace généreux. pour l’innovation et la numérisation “.

Grâce à cette opération, Triboo et Aura visent à renforcer les relations LOVEThESIGN et les relations commerciales, grâce aux compétences B2B et B2C de Triboo, pour offrir des solutions et des services numériques dans un secteur qui se caractérise en Italie par une faible pénétration de l’innovation technologique et une forte propension à exporter.

