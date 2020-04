Triumph Scrambler 1200 James Bond Edition

James Bond envahira à nouveau le grand écran, et bien que la première mondiale du film No Time to Die, dans lequel Daniel Craig sera l’agent 007, ait été retardée jusqu’en novembre, on sait que l’une des motos qu’il utilisera est une version spécial du Triumph Scrambler 1200.

Le Scrambler 1200 Bond Edition fait partie d’une opération de placement de produit, c’est-à-dire un type de publicité indirecte, où il n’apparaît pas dans une publicité spécifique mais dans une séquence de scènes accidentelles dans le film, devenant la moto officielle de Daniel Craig dans le 25e film de James Bond, ainsi que le Triumph Tiger 900, qui apparaîtra également dans le film.

La marque britannique est revenue sur le modèle de la série avec la même couleur qui apparaissait sur l’ensemble, en noir total, élégant mais en même temps agressif, à la fois sur le guidon, le repose-pieds, le cadre, le bras oscillant, la fourche dans un ton noir et un logo frappant de Triomphe qui apparaît dans le réservoir bien travaillé, dans la zone des genoux en aluminium brossé et avec un fil doré clair.

Souligne également l’acier de l’échappement double Arrow avec le logo 007 sur la protection et les amortisseurs.

Le moteur est toujours 90 HP et 110 Nm double cylindre. Chaque édition comprend un certificat signé par Nick Bloor, PDG de Triumph, avec une protection spéciale pour la moto et un sac à dos en cuir. La plaque du guidon montre le numéro de série, juste pour vous rappeler qu’il s’agit d’une moto exclusive, tandis que les graphiques de puissance sur l’écran TFT sont personnalisés avec le logo de l’agent secret 007.

