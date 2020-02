Trois caractéristiques de la stratégie de contenu de médias sociaux de Red Bull – Econsultancy

«Les marques en tant qu’éditeurs» est un concept que de nombreux spécialistes du marketing considèrent comme infructueux. Mais une marque qui a certainement connu le succès de ses propres médias est Red Bull.

Red Bull est devenu presque aussi synonyme de sports, de musique et de cascades que de boissons énergisantes.

La marque a conquis le monde avec un mélange de propriété d’équipes sportives, de parrainages et de partenariats encouragés par le biais de sa société de médias multiplateforme distribuée à l’échelle mondiale, Red Bull Media House.

En 2014, le directeur général de Red Bull Media House, Werner Brell, a expliqué: «ce que nous faisons doit toujours venir avec une forme de chèque de paie, que ce soit de la publicité, des licences ou un accord de coproduction». En d’autres termes, Red Bull’s Media House subventionne efficacement une partie de sa propre image de marque et de sa propre publicité (ou vice versa, quelle que soit la manière dont vous voulez y penser).

Red Bull Media House se concentre sur les contenus sportifs, culturels et de style de vie à travers la télévision, le numérique, l’audio et la presse écrite et produit et concède sous licence une large sélection d’événements en direct mondiaux, de contes locaux captivants et inspirants avec une programmation originale courte et longue – en plus de longs métrages du monde entier.

Propulsé par sa maison des médias et sa propriété d’équipes et d’événements sportifs, Red Bull a réussi à brouiller les frontières entre le divertissement et le marketing.

Red Bull distribue une grande partie de son contenu via les médias sociaux et c’est le point focal de cet article; pour voir quelles tactiques et stratégies la marque de boissons énergisantes utilise pour étancher la soif de son public pour un contenu à indice d’octane élevé.

Étendue du contenu

Le mandat de Red Bull s’étend au-delà du sport et dans la musique, la culture et le style de vie et cette gamme d’intérêts crée un large attrait sur son marché cible.

Red Bull dispose d’un certain nombre de comptes de réseaux sociaux couvrant ses équipes sportives (par exemple Aston Martin Red Bull Racing), sports dans lesquels il s’est associé avec des athlètes (par exemple Red Bull Snowboarding ou Surf) et ses comptes musicaux (par exemple Red Bull Music Academy, qui a été fermé l’année dernière).

Prenant l’exemple de l’équipe de Formule 1 de la marque – en dehors des principaux comptes sociaux de la marque, les comptes sociaux Aston Martin Red Bull Racing sont parmi les plus engagés, avec des millions d’adeptes sur les principales plateformes sociales et beaucoup d’engagement des suiveurs. Cela est particulièrement répandu sur Twitter, où les amateurs de F1 peuvent lancer des discussions ou participer à des conversations avec la marque.

La même chose pourrait être discutée à propos de la Red Bull’s Music Academy, une plateforme qui s’étend à la radio, à l’imprimé et au numérique, et qui était dirigée en pensant aux artistes et aux fans émergents. Comme Ed Gillett écrit pour The Quietus:

«En cela, RBMA s’est rapproché plus que la plupart des autres de la réalisation de ce qu’une plate-forme musicale financée par la marque pourrait réaliser. Il est clair que son personnel et ses contributeurs se soucient profondément des cultures créatives qui y sont nourries; Le branding léger et le financement dissocié des taux de clics ou des impératifs publicitaires ont permis à cette culture d’exister comme une fin en soi, plutôt que d’être limitée par un besoin immédiat de vendre des boissons énergisantes. »

Dans le monde du football, RB Leipzig est l’équipe de football de Red Bull âgée de 11 ans qui, bien qu’elle ait subi quelques contrecoups lors de son introduction dans le football allemand, illustre la volonté de Red Bull de repousser les limites de ce dont une marque est capable, et types de contenu qu’il peut produire.

“Ich hoffe, dass #Tottenham nach diesem #Achtelfinale weiß, wer wir sind!” ???? @ TimoWerner und @yussufyurary im Interview vor dem # ChampionsLeague-Kracher ????

Zum nachlesen ???? https: //t.co/dr082pyjZg

Das gesamte Video ???? https://t.co/qKTgXDdThF#SPURSRBL pic.twitter.com/1UTeHRp1lY

– RB Leipzig (@DieRotenBullen) 17 février 2020

Le contenu social de Red Bull est également stimulé par ses partenariats avec les athlètes. Des séries YouTube exclusives comme “ Who is JOB? ” (Qui suit le surfeur professionnel James O’Brien) sont des outils efficaces pour donner aux abonnés un aperçu des coulisses de la vie d’un athlète, en utilisant à la fois la marque et la popularité des athlètes pour cibler des segments d’audience, d’une manière qui semble authentique.

La nature non filtrée et brute de certaines de ses docuseries aide Red Bull à montrer ses athlètes d’une manière que même les marques de sport traditionnelles ne peuvent pas et démontre davantage les longueurs et les risques qu’elles sont disposées à prendre pour produire du contenu.

Fait intéressant, Red Bull déclare qu’il n’accepte pas les candidatures de personnes à la recherche d’un parrainage, indiquant que la marque est sélective avec les athlètes avec lesquels elle travaille et le contenu qu’elle souhaite produire en collaboration et cette conscience de soi s’étend à l’utilisation de la technologie par Red Bull. aussi.

S’adressant au FIPP, le PDG de Red Bull Media House pour la télévision, la publication et les opérations a déclaré que Red Bull Media House “est bien conscient qu’il doit repousser les limites de la technologie pour continuer à fournir des idées innovantes et des expériences de plate-forme”, – une position qui montre qu’une marque qui sait que la diffusion de son contenu doit être dynamique pour réussir.

La vidéo est tout

La principale chose que vous remarquez dans l’approche de Red Bull en matière de contenu social est sa dépendance vis-à-vis de la vidéo. Presque chaque publication sur ses différents comptes sociaux est une vidéo.

La principale chaîne YouTube de Red Bull compte plus de 9 millions d’abonnés, et 3,9 millions supplémentaires sur ses plus petites chaînes. Vous pouvez trouver des mini-séries, de courts documentaires, du contenu vidéo plus long et des événements en direct dans les sports automobiles, le surf, la musique, les jeux et les sports de neige.

Sur Instagram, Red Bull partage un contenu similaire mais sous une forme beaucoup plus courte, proposant des façons créatives de réutiliser le contenu.

Bien sûr, la vidéo la plus célèbre de Red Bull était son record du monde «Space Jump» avec le casse-cou autrichien Felix Baumgartner en 2012. L’événement a été retransmis en direct sur YouTube et a attiré plus de 2,6 millions de mentions sur les réseaux sociaux ce jour-là.

On peut affirmer que Red Bull et Felix’s Space Jump ont ouvert la voie à des activations en direct de la marque comme Nike Breaking 2, qui a vu la marque sportive suivre les tentatives d’Eliud Kipchoge pour briser la barrière du marathon de deux heures.

L’utilisation de la perspective par Red Bull en vidéo est une autre façon intelligente dont la marque donne vie à ses événements sponsorisés, cette fois via son partenariat avec GoPro, qui a débuté en 2016.

En utilisant GoPro, la marque a expérimenté des vidéos de point de vue, des photos à 360 degrés et des gros plans de meilleure qualité de l’action sur ses réseaux sociaux; diversifier le type de contenu que les consommateurs attendent et donner aux fans une place au premier rang dans l’action.

Red Bull’s Air Race, Soap Box Race et Rampage sont parmi les événements sponsorisés de marque de la marque – attirant des spectateurs sur son contenu en ligne en direct ou post-événement – et sont d’excellents endroits pour rechercher l’utilisation de la vidéo par Red Bull.

Produit (ou manque de)

Bien que Red Bull fasse toujours de la publicité traditionnelle comme des spots télévisés pour ses boissons énergisantes et des publicités imprimées humoristiques, Red Bull fait très peu de marketing de produit sur ses profils. Vous verrez la boîte occasionnelle de sa célèbre boisson énergétique (voir ci-dessous), mais vous ne verrez jamais un article la vendre explicitement, ni ses avantages et son goût.

La marque choisit de placer son logo distinctif et les couleurs de sa marque partout, de la tenue vestimentaire, des accessoires et de l’équipement de ses athlètes aux véhicules utilisés pour ses nombreuses courses sur terre, dans les airs et en mer. Red Bull voit évidemment le tableau d’ensemble en poussant ses codes de marque sans avoir besoin d’inclure une canette de soda.

Prenons l’exemple de la boisson Red Bull’s Organics. Lancé en 2018, pour offrir à ses consommateurs une boisson gazeuse «100% naturelle et certifiée biologique», vous aurez du mal à trouver des produits biologiques sur les comptes de médias sociaux officiels.

Cela serait surprenant pour la plupart des autres marques FMCG, qui utilisent les médias sociaux comme véhicule pour stimuler l’intérêt et les ventes de ses nouveaux produits.

Le PDG de Red Bull Media Network, Gerrit Meier, décrit parfaitement la marque en disant: «Nous ne croyons pas au marketing traditionnel; nous ne faisons pas de grandes publicités télévisées, nous ne l’avons jamais fait … nous pensons que nous pouvons activer par le biais d’événements et de contenu génial, et c’est là que nous préférons dépenser notre argent. Donc, faire cela et avoir une pertinence pour la marque est toujours le moteur de l’activité principale. Mais nous faisons aussi maintenant beaucoup de choses où vous aimez, “wow, ça n’a rien à voir avec la marque”, mais ça fait quand même vraiment du bon contenu. “

Red Bull n’est pas comme la plupart des autres marques FMCG et le manque de présence sur les réseaux sociaux pour un nouveau produit ne devrait pas surprendre. La marque semble opposée à l’utilisation des médias sociaux comme canal transactionnel, au lieu d’utiliser la portée des réseaux sociaux pour communiquer son éthique et son excellent contenu qui fait la renommée de la marque.