Trois principes et inférences sur l’exploitation minière pour mieux comprendre la réduction de moitié de Bitcoin

Faits saillants:

Le premier principe est abaissé en ce que les mineurs opèrent comme des entreprises qui doivent générer de la rentabilité.

Après un cycle d’ajustements, l’industrie minière va prendre de l’ampleur puis influencer les prix.

Dans un mois et demi, le Bitcoin sera divisé par deux, l’événement programmé dans le logiciel de la première crypto-monnaie, ce qui réduit tous les trois ans et demi environ la récompense des mineurs. Cette fois, la récompense sera réduite de 12,5 BTC par bloc à 6,25 BTC. Maintenant, à l’approche de la date de l’événement, les analystes de Coin Metrics, dans leur rapport numéro 44, présentent un cadre pour comprendre l’économie minière et, à leur tour, donnent un aperçu de la façon dont cette industrie se prépare pour l’événement de mai. .

Le document Coin Metrics, publié le 31 mars, présente trois principes sur lesquels repose l’industrie minière. Le premier axiome ou principe déclare que les mineurs fonctionnent comme des sociétés commercialesParce que l’exploitation minière demande tellement d’efforts et d’investissements qu’elle n’est plus rentable pour un individu isolé ou pour des amateurs. Pour cette raison, il existe des microéconomies ou des économies à l’échelle des mineurs qui sont installés dans des régions du monde où l’électricité est moins chère, où ils peuvent également facilement acquérir des équipements miniers plus efficaces et en même temps louer de grandes installations dans le qui peuvent installer et faire fonctionner leur équipement.

«Étant donné que l’exploitation minière est une compétition, les mineurs s’organisent comme une entreprise commerciale qui maximise les profits. Les mineurs n’opèrent pas à des fins idéologiques ou altruistes et ne peuvent pas continuer à fonctionner à long terme s’ils ne sont pas rentables “, ont ajouté les experts.

Le revenu des mineurs est déterminé en crypto-monnaies, tandis que les coûts sont en monnaie fiduciaire. Source: worldspectrum / pexels.com

Le deuxième principe prévoit que l’exploitation minière est une compétition qui offre une récompense fixe qui est distribuée à tous les participants. Dans le cas de Bitcoin, cela signifie que l’émission est un mandat de protocole contrôlé par un paramètre de difficulté. Le protocole génère une récompense de 12,5 pièces par bloc (comme il le fait actuellement) et ajuste la difficulté d’extraction, de sorte que les blocs sont générés toutes les 10 minutes, en moyenne. Tous les mineurs se disputent cette récompense. Ainsi, les gains de récompense totaux sont prédéterminés et ne peuvent pas être modifiés, sauf pour les montants marginaux et pour de courtes périodes entre les paramètres de difficulté.

Pendant ce temps, le troisième principe repose sur la le revenu des mineurs (récompense en bloc et frais de transaction), est déterminé en crypto-monnaies, tandis que les coûts (équipement minier, électricité, tarifs de réfrigération, tarifs de location et autres) sont calculés sur la base de la monnaie fiduciaire.

Inférences d’analyste

Sur la base du raisonnement ou des principes ci-dessus, les analystes de Coin Metrics infèrent que le l’exploitation minière opère dans un équilibre de concurrence presque parfait, où le prix du marché auquel est confronté chaque mineur est égal au coût marginal, qui est atteint grâce à deux mécanismes: premièrement, les mineurs entrent dans l’industrie ou investissent dans plus d’équipement lorsque l’exploitation minière est rentable et quittent l’industrie ou arrêtent leur équipement lorsque l’exploitation minière n’est pas rentable. Deuxièmement, le changement du taux de hachage déclenche un paramètre de difficulté qui essaie constamment de faire correspondre le coût de l’extraction d’une pièce de monnaie avec le prix que le marché regarde.

La deuxième conclusion est que les mineurs représentent la plus grande cohorte de vendeurs naturels et constants que l’écosystème a des crypto-monnaies, pendant ce temps, leur pression de vente est importante car les mineurs doivent vendre les crypto-monnaies qu’ils gagnent pour couvrir leurs coûts, et puisque leurs marges bénéficiaires tendent à graviter vers zéro, les mineurs doivent vendre presque toutes les crypto-monnaies qu’ils gagnent.

Les analystes utilisent l’exemple suivant pour expliquer leur conclusion: «Les meilleures estimations indiquent que Coinbase a environ 1 million de Bitcoins en dépôts clients. Aux prix courants, cela équivaut à 6,27 milliards de dollars, un montant légèrement inférieur aux revenus annuels des mineurs en 2019. En supposant que les mineurs vendent la plupart des pièces qu’ils extraient, la pression de vente exercée par les mineurs c’est presque l’équivalent de tous les clients Coinbase qui liquident leurs bitcoins en un an et quittent définitivement le marché ».

La troisième déduction observe que, bien que l’industrie minière recherche constamment un équilibre à long terme dans lequel les marges bénéficiaires des mineurs sont faibles, mais proches de zéro, la réalité est que les marges bénéficiaires fluctuent largement autour de cet état d’équilibre.

Les éléments qui influencent le côté coût de l’équation évoluent lentement et réagissent avec un retard important, mais du côté opposé, les revenus évoluent rapidement car l’un des principaux déterminants est le prix de la devise soumise à des niveaux extrêmes de volatilité. Parallèlement, la variation des marges bénéficiaires, en raison de ces facteurs, fait également varier la pression exercée par les mineurs sur les ventes pour couvrir leurs coûts fixes, déterminés en monnaie fiduciaire. Ainsi, la décision de fermer les mineurs lorsque les prix chutent en dessous des coûts d’électricité peut être prise rapidement.

Lorsque le prix du bitcoin tombe en dessous du seuil de rentabilité des mineurs moins efficaces, ils ont tendance à fermer leur équipement minier. Image de Pixabay / pexels.com

Étant donné que les coûts variables des mineurs évoluent lentement et sont relativement constants en termes fiduciaires, les mineurs sont tenus de vendre moins de leurs récompenses en bloc pour couvrir leurs dépenses pendant les périodes de hausse des prix des crypto-monnaies. Mais, lorsque ces prix baissent, ils doivent vendre plus. Selon cette théorie, les mineurs ont un effet procyclique sur le marché car ils aggravent encore les hausses de prix. Cependant, cette dynamique a ses limites. Des augmentations de prix soutenues peuvent obliger les mineurs à vendre davantage de leurs récompenses globales pour financer des investissements en capital supplémentaires dans de nouveaux équipements miniers, ce qui suggère un effet anticyclique sur les prix dans certaines conditions de marché.

Pendant les périodes de capitulation où les marges bénéficiaires de nombreux mineurs sont négatives, le flux de ventes dirigé par les mineurs est susceptible d’être élevé. Les mineurs peuvent essayer de supporter des périodes de douleur à court terme et peuvent fonctionner temporairement à perte jusqu’à ce que des mineurs moins rentables quittent l’industrie. Les mineurs peuvent être disposés à vendre des récompenses en bloc gagnées au cours des périodes précédentes qu’ils détenaient dans leur bilan afin de les utiliser pour tenter de durer plus longtemps que les autres mineurs.

Comprendre l’économie des mineurs de Bitcoin, Coin Metrics.

En outre, les analystes notent qu’à l’heure actuelle, les prix sont probablement tombés en dessous de l’équilibre soutenu par le bassin de mineurs moins efficaces avec des marges bénéficiaires plus faibles et il est également probable que ces mineurs ont temporairement arrêté leurs machines ou permanent, ce qui est démontré avec l’ajustement de difficulté le plus récent qui a diminué de 16%, dans l’une des plus grandes chutes de l’histoire.

L’exploitation de Bitcoin face à la réduction de moitié

Selon l’ensemble des principes et des conclusions de l’industrie minière, les analystes concluent que les mineurs sont une source importante et continue de pression de vente qui a un impact procyclique sur les prix. Ils soulignent également que la pression de vente exercée par les mineurs Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin SV est actuellement élevée et devrait encore augmenter au cours des prochains mois avec la réduction de moitié des trois crypto-monnaies.

Le bitcoin enregistre un sommet local dans un an et demi après la réduction de moitié. Source de données Metrics Network Data Pro.

Les experts ont suggéré qu’après cela, les mineurs commenceront à rediriger la puissance des ordinateurs vers le réseau Bitcoin, où la réduction de moitié n’aura lieu que dans la seconde moitié de mai. “Nous devrions nous attendre à une augmentation de la complexité de l’exploitation du bitcoin, ce qui réduira encore la rentabilité de tous les mineurs”, ont écrit les analystes.

La rentabilité des mineurs continuera de baisser, les ventes augmenteront et les mineurs moins efficaces abandonneront. À la fin de ce cycle, l’industrie minière devrait retrouver un état plus sain, ce qui aura à son tour un impact positif sur la future hausse des prix des crypto-monnaies.

Comprendre l’économie des mineurs de Bitcoin, Coin Metrics.

À la mi-février, un rapport de la société de recherche axée sur l’écosystème des crypto-monnaies TradeBlock estime que le coût moyen d’extraction d’un seul bitcoin (BTC) pourrait atteindre 12525 $ par rapport à la réduction de moitié qui aura lieu le mois prochain. de mai. C’est presque le double du prix moyen actuel, estimé à 6 270 $.

Ainsi, il est observé que le nouveau coût estimé est bien supérieur au prix actuel du marché, qui est déjà autour de 10 000 USD, ce qui présente une image claire de la façon dont la réduction pourrait transformer la rentabilité de l’industrie minière du bitcoin, si le Le prix du marché n’augmente pas après avoir diminué de moitié.