Trois raisons pour lesquelles Leeds devient un haut lieu de l’investissement immobilier

Alors que davantage d’investissements continuent de venir à Leeds, les perspectives d’investissement immobilier augmentent dans la ville et la région au sens large.

Leeds devrait accroître ses investissements et son développement dans divers domaines, ce qui ouvre des opportunités aux investisseurs immobiliers. Avec l’amélioration des transports à Leeds, le nombre croissant de délocalisations et d’expansion d’entreprises et la demande croissante de logements neufs, Leeds devrait connaître une année particulièrement forte dans le secteur de l’investissement immobilier.

1. Transport

La première phase de l’Institut pour l’intégration du train à grande vitesse et des systèmes en cours de création à l’Université de Leeds a reçu un permis de construire. Les propositions comprennent l’installation de construction Center for Infrastructure Materials et l’Infrastructure Test Facility.

Cela fait partie d’un plan plus large visant à faire de Leeds un centre d’ingénierie ferroviaire, de création d’emplois et d’investissement étranger. L’institut devrait améliorer les transports dans la ville, ce qui stimulera davantage l’économie locale et le marché immobilier.

2. Entreprises

Leeds a récemment été nommée le meilleur endroit pour démarrer une entreprise au Royaume-Uni. Après que Channel 4 et Sky aient déménagé à Leeds, des emplois plus créatifs et numériques ont emboîté le pas, ce qui ouvre davantage d’opportunités d’investissement et attire plus de personnes dans la ville.

Il y a une confiance croissante dans le secteur de l’immobilier commercial du Yorkshire, en particulier à Leeds, car de plus en plus d’entreprises s’y développent et se délocalisent. Même avec une quantité importante de développement commercial déjà en préparation à Leeds, beaucoup s’attendent à une croissance de la demande de nouveaux bureaux.

Legal & General a même récemment signé un bail à long terme pour une usine de logements modulaires près de Leeds, qui devrait initialement employer entre 400 et 500 personnes localement. Alors que d’autres entreprises ouvrent leurs portes à Leeds et dans le Yorkshire, de plus en plus de personnes déménageront probablement dans la ville et la région.

3. Nouvelles maisons

Leeds connaît un réaménagement et une régénération importants dans le centre-ville, en particulier à South Bank. De nombreux nouveaux développements résidentiels seront réalisés grâce à ces projets de régénération. Plus de 8 000 nouveaux logements devraient être créés dans la seule région de South Bank.

Dans un rapport de l’année dernière, le conseil municipal de Leeds a même suggéré qu’il y avait de la place pour 20 000 logements supplémentaires dans le centre-ville, montrant qu’il y avait un potentiel de croissance importante. Comme Leeds voit plus d’investissements, la demande de propriétés locatives de haute qualité devrait encore augmenter.

2020 s’annonce comme une année passionnante pour Leeds. Avec plus d’investissements, de croissance et de demande dans la ville en plein essor, ce devrait être une période lucrative pour investir à Leeds, en particulier dans les propriétés à louer.

Si vous êtes à la recherche de votre prochain investissement immobilier, consultez la passionnante BuyAssociation opportunité d’investissement à Leeds.