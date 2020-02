Trois stratégies pour multiplier vos économies

7 février 2020, par Alessandra Caparello

Souvent, il est indiqué comme une priorité, mais en réalité, l’épargne est très difficile, compte tenu de la difficulté de la vie quotidienne. Les Américains sont bien conscients que, selon un rapport GoBankingRates, malgré une économie forte, peu de gens mettent de côté quoi que ce soit. Près de 70% des citoyens américains ont moins de 1000 $ dans un compte d’épargne, contre 58% l’année précédente, mais près de la moitié des répondants (45%) ont déclaré n’avoir rien dans un compte d’épargne.

Mais il n’est jamais trop tard pour commencer. Un article sur l’émetteur Cnbc identifie quelques étapes simples pour multiplier votre épargne.

Mettez vos économies sur “pilote automatique”

En matière d’épargne, la première étape consiste à en faire une habitude. De nombreux conseillers financiers recommandent de commencer par un fonds d’urgence, ce qui est la clé pour éviter d’utiliser votre carte de crédit en cas de dépenses imprévues telles qu’une voiture en panne ou des frais médicaux ou pire, la perte d’un emploi et d’un emploi. revenu. Le conseil est de viser à le mettre de côté budget nécessaire pour couvrir au moins six mois de dépenses, ou plus, dans une famille. Pour ce faire, il est utile de mettre en place un dépôt direct de votre chèque de paie sur un compte d’épargne dédié. Le mot clé est l’automatisation.

Pensez à où déposer votre argent

À mesure que vos économies augmentent, elles commenceront à augmenter. C’est là que les taux d’intérêt jouent un rôle crucial. Dans ce cas, il est utile de comparer les offres présentées par les banques, en ligne et autrement, sur les commissions qu’elles appliquent et donc économisent.

Accélérez l’épargne-retraite

Penser à mettre de côté le temps fatidique de votre retraite est essentiel. Si vous souhaitez conserver un style de vie similaire à celui que vous avez apprécié pendant votre travail, vous devez immédiatement réserver des ressources adéquates. Les outils disponibles pour mettre de côté quelque chose sont nombreux et proviennent du monde des pensions complémentaires et complémentaires.

