Troisième teaser du nouveau Volkswagen Nivus, le premier coupé SUV de la marque

Nouvelle annonce, et il y en a déjà trois. Après quelques mois sans rien savoir de la nouvelle Volkswagen Nivus, la division Volkswagen Brésil revient à la mêlée avec un troisième teaser du nouveau coupé SUV pour le segment B. Une courte vidéo qui révèle une partie de l’intérieur, en se concentrant sur le tableau de bord et le système d’infodivertissement.

Il Volkswagen Nivus C’est l’un des modèles les plus attendus de la gamme du constructeur allemand. Nous anticipons exclusivement son existence, premier pari de la firme allemande avec un format coupé imprimé sur un SUV, un type de carrosserie que Volkswagen ne possède dans aucun de ses segments.

La Volkswagen Nivus est un modèle qui se positionne entre le T-Cross et le T-ROC, avec un style moderne et une ligne de toit qui descend plus progressivement des portes arrière, avec un hayon incliné, coïncidant avec les avancées du design que nous vous avons proposées à certaines occasions et que nous avons pu voir également dans le premier teaser publié par la division de la marque au Brésil.

Le nouveau teaser de Volkswagen Nivus présente un design intérieur inspiré du golf

L’avance fait un examen rapide de l’extérieur, en particulier dans la zone arrière, où l’insigne et une taille marquée qui traverse le couvercle du coffre peuvent être vus, nous transportant directement au tableau de bord. Dans celui-ci, vous pouvez voir le nouveau design d’écran qui a été publié avec la huitième génération de Golf, avec un combiné d’instruments numériques et un deuxième écran immédiatement attaché.

Comme s’il s’agissait d’un seul panneau en verre, le second affiche une haute résolution dans le système d’infodivertissement, ainsi que un volant avec un grand rayon en aluminium qui comprend également les centrales et la partie inférieure. À l’horizontale, il dispose de commandes multifonctions et de changements de vues du “Virtual Cockpit”.

Le nouveau crossover partagera la plateforme modulaire MQB Il inaugure une nouvelle niche sur le marché qui a été classée “Urban SUV Coupé”. Le modèle est également attendu débarquement de l’Europe en 2021, uniquement avec les versions à traction avant et une gamme qui comprendra Moteurs à essence 1,0 TSI et 1,5 TSIplus le Diesel TDI de 1,6 litre avec 95 ch, avec changement Boîte manuelle 6 vitesses ou boîte automatique DSG à 7 rapports.

