Trouvez un ennemi partagé pour galvaniser vos perspectives

La «narration» est l’un des plus grands mots à la mode de l’industrie du marketing. Chaque spécialiste du marketing sait que raconter des histoires est un moyen puissant de communiquer. C’est vrai depuis l’aube de la race humaine. Les gens ont utilisé des histoires pour se mettre en garde contre le danger et pour raconter des aventures épiques à travers les générations. Les gens se connectent aux histoires sur le plan émotionnel, et pour cette raison, ils s’en souviennent.

Les histoires sont puissantes. Mais que faire si vous pouviez faire encore plus de narration?

Galvanisez vos prospects pour vous rejoindre

Il y a quelques années, lors de la conférence INBOUND de HubSpot, Katie Martell a présenté un exposé sur la façon de cesser de rivaliser avec tout le monde en lice pour les affaires de vos prospects en redéfinissant ce contre quoi vous vous battez. Elle a encouragé les commerçants à cesser de faire la guerre à leurs concurrents et à commencer à combattre quelque chose de plus grand. Quand j’ai entendu ce discours, j’ai réalisé que l’idée de combattre un ennemi commun était galvanisante. Et est peut-être plus puissant que «faire de votre client le héros de l’histoire». Oui, votre client doit absolument être le héros de vos histoires. Mais être le héros ne suffit pas pour faire en sorte qu’un prospect décide d’acheter à votre entreprise plutôt qu’une autre option.

Qu’est-ce qui fera qu’un prospect choisira votre entreprise? Vous devez les rejoindre dans la lutte contre un ennemi qu’ils veulent conquérir.

Gagnez en devenant un allié dans la lutte contre un ennemi commun

Lorsque vous identifiez un ennemi que vos prospects et clients sont poussés à vaincre, puis positionnez votre entreprise comme un allié, vous vous démarquez automatiquement de vos concurrents. Et dans le processus, vous créez un mouvement qui se propage. Voyons quelques exemples.

B2C: Nike et leurs clients s’opposent à la médiocrité

Nike vend des chaussures de sport. Mais leur combat n’est pas contre Puma et New Balance. Leurs annonces ne mènent pas avec les fonctionnalités fantastiques de leurs chaussures, ni même avec la façon dont elles aident les clients à se débarrasser du canapé. L’ennemi de Nike – l’ennemi de leurs clients – est la médiocrité. Inertie. Le même vieux, le même vieux. Nike vous aide à dépasser ce qui vous empêche de faire de votre mieux, de faire la différence que vous voulez faire dans le monde.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 23 avril: Comme. Fav. Partager: les applications sociales arrivent à maturité pendant COVID ‑ 19

S’inscrire maintenant

B2B: HubSpot et leurs clients luttent contre la croissance sans âme

HubSpot est un logiciel de marketing tout-en-un. Les personnes qui aiment HubSpot aiment vraiment HubSpot. La conférence annuelle INBOUND de l’entreprise attire régulièrement plus de 24 000 personnes. Pourquoi? Non pas parce que le logiciel vous aide à rationaliser vos opérations marketing (il le fait, mais aussi ses principaux concurrents), et non pas parce qu’il est facile à utiliser (certains affirment qu’il est en fait moins convivial que certaines autres options).

Les personnes qui aiment HubSpot aiment HubSpot en raison de ce que l’entreprise représente et de ce contre quoi elle s’oppose. HubSpot a clairement indiqué qu’ils partagent un ennemi commun avec leurs clients: une croissance sans âme qui se concentre uniquement sur les résultats. Leur mission est d’aider les entreprises à créer de véritables relations axées sur la mission avec leur public. Au-delà de cela, HubSpot inspire ses clients à vivre leur mission personnelle et à laisser leur marque à leur manière. HubSpot est plus qu’un logiciel de marketing, c’est un catalyseur pour avoir un impact significatif sur le monde.

Pourquoi le cadre ennemi partagé est efficace

Identifier et aligner votre entreprise contre un ennemi commun fonctionne pour plusieurs raisons. Toutes ces raisons remontent au fonctionnement de notre cerveau.

1. L’ennemi = la douleur

Premièrement, lorsque vous commencez à parler d’un ennemi, vous vous concentrez invariablement sur la douleur que ressentent vos clients. Les clients de Nike détestent se sentir inadéquats, comme s’ils perdaient leur vie. Les clients de HubSpot méprisent le sentiment d’être des spécialistes du marketing louche qui ne font qu’ajouter à l’obsession dysfonctionnelle du «plus, plus vite». Les humains sont câblés pour éviter la douleur, tant sur le plan neurobiologique que psychologique. Parce que l’ennemi représente la douleur, raconter des histoires qui se concentrent sur un ennemi commun vous donne la possibilité d’exploiter le désir de vos prospects d’éviter la douleur et de rechercher le plaisir. Vous positionnez votre entreprise comme celle qui se tiendra à leurs côtés contre la peur et l’anxiété générées par la douleur, contre la frustration de faire face à la douleur jour après jour. Vous dites: “Nous nous battrons avec vous contre cette douleur, et ensemble nous gagnerons.”

2. Avoir un allié répond au désir d’appartenir

Selon Abraham Maslow et d’innombrables psychologues dont le travail s’est appuyé sur le sien, le besoin d’appartenir est une motivation fondamentale pour tous les humains. C’est pourquoi nous voulons être aimés, pourquoi nous puisons au moins une partie de notre identité dans les groupes avec lesquels nous nous associons. C’est pourquoi les églises – et les gangs – existent. En racontant des histoires qui se concentrent sur un ennemi commun, vous créez une tribu de personnes qui sont rassemblées pour lutter contre cet ennemi. Les prospects et les clients s’identifient facilement au groupe, créant un sentiment d’appartenance.

3. Raconter des histoires dépend de l’ennemi à affronter

La raison même pour laquelle la narration est si puissante est que nous sommes rivés par les conflits. Le conflit crée le drame. Nous voulons savoir ce qui se passe. Nous voulons encourager le bon gars. Et le conflit dépend du fait d’avoir un ennemi à combattre. Chaque protagoniste a un antagoniste. Il doit y avoir quelque chose contre quoi lutter, ou ce n’est pas une histoire convaincante. Lorsque vous concentrez votre marketing sur un ennemi commun, vous racontez le type d’histoire le plus engageant.

L’ennemi partagé fonctionne à chaque étape du parcours de l’acheteur – et au-delà

De nombreux outils de marketing sont mieux adaptés à des étapes particulières du parcours de l’acheteur. Certains messages fonctionnent mieux en haut de l’entonnoir, au milieu ou en bas. Vos prospects ont des questions et des besoins différents à l’étape de la sensibilisation qu’ils ont à l’étape de l’examen ou de la décision. Mais parler de votre ennemi commun galvanisera les perspectives à tout moment.

En fait, l’ennemi commun continuera de les galvaniser même après qu’ils deviennent des clients. Ils continueront de passer le mot et d’en recruter d’autres pour se joindre au combat, car ils se soucient de vaincre pleinement cet ennemi. L’ennemi partagé fait plus que vous aider à vendre vos produits et services. Cela crée un mouvement de personnes qui considèrent votre entreprise comme l’alliée dont ils ont besoin dans un combat qu’ils sont déterminés à gagner. Et c’est un marketing puissant.