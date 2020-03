Trump à la rescousse, injecter des stimuli pour sauver l’industrie automobile

Mercredi soir, le Sénat américain a approuvé un plan de sauvetage financier de 2 billions de dollars, le chiffre le plus élevé utilisé dans l’histoire de l’Union américaine pour sauver l’économie, qui subira des coups importants dans les semaines suivantes par la pandémie mondiale de COVID-19.

Ce paquet d’aide d’urgence ira à la Chambre des représentants pour approbation finale lors d’une session vendredi à 9 h 00 (HNE), où un vote vocal est prévu afin que dès que le Le président Trump l’a promulgué.

Cet argent sera réparti entre la population, en fonction de leurs revenus et de leurs enfants, avec quelque 250 milliards, tandis que 250 milliards seront utilisés pour l’assurance-chômage, 350 milliards pour les petites entreprises et 500 milliards pour les grandes entreprises.

Parmi eux se trouvent les Big Three de Détroit qui, bien qu’ils ne fassent pas faillite comme la crise de 2008, ont des projections de pertes importantes dues à la baisse de la demande et à la fermeture des chaînes de production.

Les agences de notation S&P ont donné le statut de “junk” à la note d’investissement, et il semble que General Motors risque également d’obtenir cette même note.

Alors que FCA a annoncé qu’elle supprimera environ 2 000 emplois temporaires en raison de l’arrêt de la production et du développement de divers projets.

Pour cette raison, la ligne de crédit et l’aide que le gouvernement américain accordera sont essentielles pour rester à flot et pour avoir un nouveau flux d’argent.

Lundi, General Motors a annoncé qu’elle utiliserait fin mars une ligne de crédit renouvelable de 16 milliards de dollars dans le même but, qui sera combinée avec les 15 milliards de dollars qu’elle prétend avoir dans ses coffres.

De plus, GM Financial (GMF) dispose de liquidités et de capitaux solides. GMF disposait de 24 milliards de dollars fin 2019 et prévoit de clôturer le premier trimestre avec des chiffres similaires. Son niveau de liquidité est censé soutenir les besoins de trésorerie pendant au moins 6 mois, y compris les nouvelles initiatives, sans accès aux marchés des capitaux “, a indiqué la société dans un communiqué.

Le sauvetage financier du gouvernement américain servira également à détendre l’économie de divers fournisseurs automobiles et d’autres sociétés qui vivent dans l’industrie automobile.

