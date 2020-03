Trump déclare une urgence nationale aux États-Unis en raison d’un coronavirus

L’impact du coronavirus sur la vie quotidienne s’approfondit dans le monde, au cours d’une journée où la maladie a été détectée pour la première fois dans plusieurs pays.

Les écoles et les entreprises ont fermé leurs portes partout pour essayer de stopper sa propagation, les gouvernements ont pris des mesures plus drastiques, le calendrier sportif mondial a été brisé et les gens ont été confrontés à de plus grandes restrictions de voyage.

Trump a expliqué lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche qu’il avait déclaré l’urgence nationale pour “libérer le plein pouvoir du gouvernement fédéral”. Le président a ajouté que la situation aux Etats-Unis pourrait s’aggraver et que “les huit prochaines semaines sont critiques”.

Le républicain avait été critiqué par certains experts pour ce qu’il considérait comme une réponse lente et inefficace à la crise et pour avoir minimisé la menace au cours des semaines précédentes.

Les dernières mesures sont intervenues deux jours après que Trump a annoncé des restrictions de voyage qui bloquent l’entrée aux États-Unis pour la plupart des habitants de l’Europe continentale. Les marchés ont chuté après cette décision, mais ce vendredi, ils se sont légèrement redressés.

La pression était montée pour que Trump déclare une urgence de maladie infectieuse en vertu de la loi de 1988, ce qui permettrait à la Federal Emergency Management Agency de fournir des fonds en cas de catastrophe aux gouvernements des États et locaux et de déployer des équipes de soutien. Ce pouvoir est rarement utilisé. L’ancien président Bill Clinton a déclaré en 2000 une telle urgence en raison du virus du Nil occidental.

.