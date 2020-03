Trump exige des actions de la Réserve fédérale

Les effets du lundi noir se font encore sentir dans le monde entier, les pays doivent donc réagir. Les gouvernements s’efforcent de trouver des solutions qui renforcent à nouveau la confiance des investisseurs. Cependant, cela ne semble pas être suffisant pour Donald Trump, qui a critiqué la lenteur de l’action de la Réserve fédérale (EDF) dans le Tweet d’aujourd’hui.

Notre Réserve fédérale pathétique et lente, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop rapidement et baissé trop tard, devrait ramener notre taux directeur aux niveaux de nos pays concurrents. Ils ont maintenant un avantage allant jusqu’à deux points, avec une aide encore plus importante sur les devises. Stimulez aussi!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 mars 2020

Le lendemain de l’effondrement: La réponse de Trump

Hier a représenté l’un des jalons les plus importants depuis l’apparition du Coronavirus au début de cette année. Après ce qui s’est passé a été prédit il y a plusieurs semaines: la forte baisse des marchés financiers internationaux. Cela implique un coup dur pour les États-Unis, provoquant aujourd’hui les commentaires de Trump.

Elle était motivée par deux facteurs simultanés et étroitement liés.

D’une part, l’absence d’accord entre l’Arabie saoudite et la Russie pour diminuer la production de pétrole. Ce phénomène était tellement volatil en raison de la sensibilité de la situation. Considérant que la baisse de la demande générée par le Coronavirus menaçait de faire baisser le prix du pétrole brut.

D’autre part, la progression de plus en plus rapide du Coronavirus dans le monde occidental. Ce qui menace d’affecter gravement l’économie mondiale. Perturber la chaîne d’approvisionnement mondiale, et donc conduire à un déclin significatif de l’activité économique. Comme prévu, Trump doit réagir à cela.

Tout cela a conduit hier à l’effondrement du marché financier. Par conséquent, à l’action rapide de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce qui a injecté de l’argent dans l’économie afin de susciter une plus grande confiance des investisseurs. Ce qui ne semble pas être suffisant pour le président des États-Unis, Donald Trump, qui a tweeté aujourd’hui:

«Notre Réserve fédérale pathétique et lente, dirigée par Jay Powell, qui a augmenté les taux trop rapidement et est tombé trop tard. Cela devrait faire baisser notre taux d’intérêt au niveau de nos pays concurrents. Maintenant, ils ont jusqu’à deux points d’avantage, avec une aide monétaire encore plus importante. Aussi, stimule! “

Directeur de la Réserve fédérale des États-Unis, Jay Powell.

Ainsi, le président Trump exigerait de la Fed que, face aux ravages causés par le coronavirus, baisse les taux d’intérêt dans le pays. Générant ainsi une stimulation de l’investissement et de la consommation. Par conséquent, stimuler la croissance économique à un moment de grande incertitude.

Il reste à voir si la Réserve fédérale tiendra compte de la demande de Trump ou maintiendra sa position actuelle.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le