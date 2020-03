Trump injecte 30 milliards de dollars pour le coronavirus

Le marché boursier américain shown a montré l’un de ses pires visages. Tout cela en raison de l’effet de la nouvelle pandémie de coronavirus. Pour cette raison, le président Donald Trump a conçu un plan de sauvetage quotidien de 1 billion de dollars injecté dans le système financier de la plus grande économie du monde.

Vendredi, les plus grandes bourses américaines se sont réveillées avec des signaux peu clairs. La plupart de leurs courtiers tentaient de profiter des modestes gains de la veille.

Le marché a rebondi après un creux de trois ans jeudi, soutenu par un rebond des actions des sociétés dans le secteur de l’énergie et de la technologie. L’indice Dow a terminé en hausse de près de 1%, tandis que le S&P 500 était en hausse de 0,5% et le Nasdaq avait une performance plus élevée de 2,3%.

Mais, ils ont tous été plus que attentifs à la nouvelle «Forfait de secours» du président Trump. De nombreux amateurs de statu quo dans le monde attendent la fin positive d’une semaine qui a marqué l’histoire de la volatilité des échanges.

Cependant, même selon les normes de l’économie la plus puissante de tous, un billion par jour, c’est trop d’argent. Il n’est donc pas surprenant que les alarmes se déclenchent lorsque le président Trump est entendu injecter 30 milliards de dollars dans l’économie du Coronavirus.

Nous parlons d’un milliard de dollars par jour pour éviter de nouveaux impacts à l’avenir de cette crise mondiale qui a commencé avec le coronavirus.

Que peut-on faire avec cette somme d’argent?

Un billion de dollars sera injecté pendant 30 jours, ce qui représente une création monétaire de 30 milliards de dollars. Croyez-le ou non, cette somme d’argent est similaire à beaucoup du PIB de la région d’Amérique latine, et beaucoup plus élevée que dans d’autres parties du monde. La Bolivie 🇧🇴, par exemple, a 40 milliards de dollars de PIB et l’Uruguay 🇺🇾 60 milliards.

De plus, 20 murs pourraient être réalisés à la frontière avec le Mexique 🇲🇽. Je pourrais acheter 1 iPhone 11 à tous les adultes du monde. La somme d’argent qui sera injectée quotidiennement dans la principale économie du monde est si monstrueuse pour éviter de nouveaux dommages causés par le coronavirus.

L’histoire se répète

Ces types de phénomènes ne sont pas inhabituels pour les grandes bourses du monde entier. Peut-être pour beaucoup d’entre nous, mais pour ceux qui sont dans l’entreprise depuis des centaines d’années, ce n’est pas la première fois. Et l’État américain semble avoir tiré toutes les leçons du passé.

La dernière fois que les indices ont approché un comportement similaire à celui-ci, ce n’était pas à cause du Coronavirus, c’était en 2008 avec la crise financière mondiale.

À cette époque, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a averti l’équipe du président élu de l’époque, Barack Obama, que s’il voulait adopter un projet de loi de relance, il ne devrait même pas s’embêter à proposer quelque chose de près de 1 billion de dollars.

Mais le président Donald Trump fera quelque chose qui n’a jamais été sur le papier avec la crise économique mondiale. Du coup, 12 ans plus tard, une demande à 13 chiffres ne semble plus si impossible. Et des titres sur Trump injectant 30 milliards de dollars dans l’économie pour le Coronavirus inondent les réseaux.

Que propose cette proposition de relance?

L’administration Trump a publié les lignes directrices d’une proposition de relance de 1 billion de dollars, pour moitié pour envoyer des chèques à des particuliers, pour moitié pour sauver des entreprises en crise.

Le projet de loi comprend des paiements directs en espèces allant jusqu’à 1 200 $ aux Américains en difficulté et 300 milliards de dollars de prêts aux petites entreprises de moins de 500 employés.

De plus, il nécessite jusqu’à 50 milliards de dollars d’aide fédérale pour les compagnies aériennes et 150 milliards de dollars pour d’autres entreprises en difficulté, comme dans le secteur du voyage et du tourisme.

“Allons grand. Nous ne voulons pas que les compagnies aériennes ferment ou que les gens perdent leur emploi et n’aient pas d’argent pour vivre. »

Le président Trump a exprimé.

Le mémorandum a même soulevé l’idée de limites à l’augmentation de la rémunération des dirigeants jusqu’à ce que les prêts soient remboursés. Mesures également appliquées en 2008.

Pendant ce temps sur le cryptoverse

Pendant ce temps, dans notre écosystème, la poussière soulevée par l’effet du coronavirus semble se déposer. Sans l’aide de milliards de dollars, le marché de la cryptographie s’est rétabli.

Mais ce qui est inquiétant, c’est que ce ne sont pas seulement les États-Unis qui imprimeront une quantité impressionnante d’argent sans aucun type de soutien. L’Union européenne 🇪🇺 augmentera également le montant d’argent comme jamais auparavant.

Pas vraiment comme solution, mais comme moyen d’apaiser tous les démons derrière le système économique et financier mondial, endormi depuis 2008. Mais rassurez-vous, nous avons Bitcoin pour nous aider.

Fiat = Preuve de parole

Bitcoin = preuve de travail

