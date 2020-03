Trump invoque la loi pour obliger GM à produire des fans pour Covid-19

“GM perdait du temps”, a déclaré Trump dans un communiqué annonçant cette mesure spéciale. “Cette décision contribuera à assurer la production rapide de respirateurs qui sauveront des vies américaines”, a-t-il ajouté.

La loi sur la production de défense permet de mobiliser le secteur industriel privé dans des circonstances exceptionnelles pour répondre aux besoins de sécurité du pays.

Quelques heures plus tôt, le président avait demandé par le biais de son compte Twitter à General Motors et Ford la fabrication rapide de ventilateurs pour les patients atteints de Covid-19, suggérant l’application de la loi que de nombreux démocrates, y compris le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ils avaient demandé à Trump de convoquer.

General Motors DOIT immédiatement ouvrir son usine de Lordstown stupidement abandonnée dans l’Ohio, ou une autre usine, et commencer à fabriquer des ventilateurs, MAINTENANT !!!!!! FORD, PASSEZ SUR LES VENTILATEURS, RAPIDEMENT !!! @GeneralMotors @Ford

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 mars 2020

Trump a également attaqué GM pour avoir fermé une usine en Ohio l’année dernière. L’entreprise a vendu son usine d’assemblage de Lordstown à une entreprise de fabrication de camions électriques.

Comme d’habitude avec «ce» General Motors, les choses ne semblent tout simplement pas s’arranger. Ils ont dit qu’ils allaient nous donner 40 000 ventilateurs indispensables, «très rapidement». Maintenant, ils disent que ce ne sera que 6 000, fin avril, et ils veulent le meilleur dollar. Toujours un mois avec Mary B. Invoquez “P”.

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 mars 2020

“Ils ont dit qu’ils allaient nous donner 40 000 fans dont nous avons grandement besoin,” très rapidement “. Maintenant, ils disent que ce ne sera que 6 000, fin avril, et qu’ils veulent le meilleur prix “, a-t-il ajouté.

GM et Ford n’ont pas immédiatement fait référence à la situation.

Les commentaires de Trump sont intervenus après que le journal New York Times a suggéré jeudi que la Maison Blanche n’avait pas annoncé un accord majeur avec les fans de GM et Ventec parce que le prix était trop élevé, suscitant les critiques des démocrates.

D’autres constructeurs automobiles ont déclaré travailler sur des ventilateurs. Vendredi, Toyota Motor Corp a annoncé qu’elle “finalisait des accords pour commencer à travailler avec au moins deux sociétés qui produisent des ventilateurs et des respirateurs pour aider à augmenter la capacité”.

Avec des informations de . et de l’.

.