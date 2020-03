Trump, lors de 20 discours à la nation, sources: “L’état d’urgence sera déclaré”

À 15 heures (20 heures en italien), le président des États-Unis s’entretiendra avec la nation et, selon deux sources en contact avec la Maison Blanche à Bloomberg et une troisième source à la NBC, déclarera l’état d’urgence. Une décision qui permettra aux différents Etats de recevoir un soutien financier plus important du gouvernement fédéral, au vu de la bataille que le pays s’apprête à mener contre la propagation du coronavirus.

Après une phase initiale au cours de laquelle Donald Trump avait ouvertement diminué la gravité de la menace posée par Covid-19, l’administration a pris des mesures drastiques telles que la suspension des voyages aériens entre l’Amérique et l’espace Schengen.

Stafford Act, la loi sur les catastrophes naturelles

Les oppositions ont obligé Trump à l’invoquer Loi Stafford, une loi qui organise le soutien fédéral au profit des États et qui débloquerait 42 milliards de dollars du fonds de secours en cas de catastrophe, le Disaster Relief Fund.

La dernière fois que la loi Stafford a été remise en cause pour des raisons de santé est survenue en 2000, lorsque le président Clinton est intervenu contre le virus du Nil occidental qui s’est propagé par les moustiques dans le New Jersey et l’État de New York.

Il y a quelques heures encore, le président Trump s’était déclaré réticent à déclarer l’état d’urgence prévu par cette loi: «S’il y a besoin de faire quelque chose, je le ferai. J’ai le droit de faire beaucoup de choses que les gens ne savent même pas », a-t-il déclaré jeudi lors d’une réunion de presse au bureau ovale de la Maison Blanche.

Une lettre envoyée par les sénateurs démocrates à Trump au cours de cette semaine avait affirmé que l’activation de cette déclaration d’urgence permettrait aux États de demander une contribution de 75% sur les dépenses engagées pour faire face à l’urgence.

Pendant ce temps, sur le plan économique, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que “le président est absolument en faveur” d’un plan d’aide économique à l’économie et que “ce sera un effort qui verra tout le gouvernement travailler avec la Chambre et le Sénat “, a-t-il déclaré à CNBC, ajoutant que le paquet de mesures économiques serait bientôt approuvé.