Trump suspend les vols américains avec l’Europe pendant 30 jours

Arrêtez tous les voyages de l’Europe vers les États-Unis pendant 30 jours: c’est la mesure “dure mais nécessaire” annoncée hier par Le président américain Donald Trump dans un bref discours à la nation par l’Oval Coronavirus Emergency Study. L’annonce n’inclut pas le Royaume-Uni.

Le locataire de la Maison Blanche n’a pas raté l’occasion de pointer du doigt l’Union européenne, coupable, selon lui, de ne pas avoir agi assez rapidement pour faire face au “virus étranger”.

“En conséquence, certaines épidémies aux États-Unis sont liées à des voyages en provenance d’Europe”, a-t-il remarqué, ajoutant: “Nous avons fait un geste vital avec la Chine, maintenant nous devons prendre la même mesure avec l’Europe”, a-t-il expliqué en louant la réponse. ” rapide et professionnel ”par les USA.

La mesure, a-t-il précisé, ne concerne pas le fret commercial et les restrictions seront ajustées en fonction des conditions sur le terrain.

“Il est très important que tous les pays et toutes les entreprises sachent que le commerce ne sera en aucun cas affecté par la restriction des voyages en Europe. La restriction bloque les personnes et non les biens », a précisé la magnat du Twitter via Twitter.

Sur le front de l’aide financière, Trump a demandé au Congrès une réduction immédiate des charges sociales, le report pour certaines catégories des conditions de la déclaration de revenus et 50 milliards de dollars pour les prêts aux petites entreprises.

Après l’annonce de Trump, Le président du Conseil de l’UE, Charles Michel Il a déclaré sur Twitter que l’Union européenne évaluera aujourd’hui le blocus des vols des États-Unis vers l’Europe décidé par Donald Trump, ajoutant: “Les perturbations économiques doivent être évitées”. Et il a précisé: “L’Europe prend toutes les mesures nécessaires pour contenir la propagation de Covid-19, limiter le nombre d’infections et soutenir la recherche”.