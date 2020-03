Trump suspend tous les vols d’Europe vers les États-Unis en raison du coronavirus

Le président, qui cherche à se faire réélire aux élections de novembre, a annoncé cette décision dans un discours sinistre au bureau ovale, alors qu’il lutte pour faire face au choc économique et sanitaire et répondre aux critiques selon lesquelles il a minimisé la menace croissante de la crise. du coronavirus.

“Nous réunissons tous les pouvoirs du gouvernement fédéral et du secteur privé pour protéger le peuple américain”, a-t-il déclaré.

“Il s’agit de l’effort le plus agressif et le plus complet de lutte contre un virus étrange de l’histoire moderne”, a-t-il ajouté.

Trump a déclaré qu’il prendrait des mesures d’urgence pour fournir une aide financière aux travailleurs qui sont malades, isolés ou qui s’occupent des autres en raison de la maladie, après une nouvelle journée de krach boursier.

En outre, il a annoncé qu’il demandait au Département du Trésor de reporter le paiement des impôts sans intérêts ni amendes à certaines entreprises et particuliers concernés.

Le pétrole, les futures des actions américaines et européennes, le dollar et les actions asiatiques ont chuté après les annonces de Trump.

.