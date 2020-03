Trump vient à la rescousse des constructeurs automobiles américains

Mercredi dernier, le Sénat américain a approuvé un plan de sauvetage financier de 2 000 milliards de dollars, ce qui est le chiffre le plus élevé utilisé dans l’histoire de l’Union américaine pour sauver l’économie, qui subira de grands coups dans les semaines suivantes par le pandémie mondiale de COVID-19.

Cet argent sera réparti entre la population, en fonction de leurs revenus et de leurs enfants, avec quelque 250 milliards, tandis que 250 milliards seront utilisés pour l’assurance-chômage, 350 milliards pour les petites entreprises et 500 milliards pour les grandes entreprises.

Parmi eux, les trois grands de Détroit (Ford, FCA et General Motors), qui, bien qu’ils ne soient pas confrontés à une situation de faillite comme celle de la crise de 2008, ont des projections de pertes importantes dues à la baisse de la demande et à la fermeture de lignes de production. L’agence de notation de crédit S&P a attribué le statut «indésirable» à la notation d’investissement, et il semble que General Motors risque également d’obtenir cette même note.

Alors que FCA a annoncé qu’elle supprimera environ 2 000 emplois temporaires en raison de l’arrêt de la production et du développement de divers projets. Pour cette raison, la ligne de crédit et l’aide que le gouvernement américain accordera sont essentielles pour rester à flot et pour avoir un nouveau flux d’argent.

Lundi, General Motors a annoncé qu’elle utiliserait fin mars une ligne de crédit renouvelable de 16 milliards de dollars dans le même but, qui sera combinée avec les 15 milliards de dollars qu’elle prétend avoir dans ses coffres.

De plus, GM Financial (GMF) dispose de liquidités et de capitaux solides. GMF disposait de 24 milliards de dollars fin 2019 et prévoit de clôturer le premier trimestre avec des chiffres similaires. Son niveau de liquidité est censé soutenir les besoins de trésorerie pendant au moins 6 mois, y compris les nouvelles initiatives, sans accès aux marchés des capitaux “, a indiqué la société dans un communiqué.

De son côté, FCA a annoncé en fin de semaine avoir demandé un prêt à deux banques pour 3 800 milliards de dollars, de la même manière, pour maintenir le cash-flow. “Cette transaction confirme le soutien solide et constant des principales banques de relations internationales de FCA dans les circonstances extraordinaires actuelles.”

Le sauvetage financier du gouvernement américain servira également à détendre l’économie de divers fournisseurs automobiles et d’autres sociétés qui vivent dans l’industrie automobile. Jeudi, GM a confirmé qu’il réduirait le salaire de plusieurs de ses employés et cadres, afin de réaliser des économies plus importantes et a assuré que il n’a pas de date provisoire pour redémarrer les opérations de ses usines de production en Amérique du Nord.

Alors que Ford souhaite rouvrir certaines de ses usines le 6 avril, en particulier celles qui produisent certains des véhicules les plus performants de l’entreprise comme le F-150 et prévoit également des réductions de salaires de ses cadres.

«Les actions que nous prenons actuellement sont vastes et substantielles. Nous espérons qu’ils suffiront à donner à Ford la flexibilité financière pour faire face aux effets économiques et commerciaux du coronavirus », a déclaré Jim Hackett, PDG de Ford, dans un e-mail aux employés.

.