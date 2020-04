Turbo Money: les comptes d’épargne “Turbo” de YouHodler portent les taux d’intérêt à 400%

Faits saillants:

Le compte d’épargne Turbo de YouHodler fonctionne avec les pièces stables USDT, USDC, TUSD ou PAX.

Les clients Multi HODL peuvent «surcharger» leur compte d’épargne et augmenter leur intérêt à 400%.

En raison de la crise économique mondiale imminente, les banques abaissent partout les taux d’intérêt à des niveaux dramatiques. Les utilisateurs de banque gagnent moins chaque jour pour leurs économies durement gagnées. Dans certains cas, les gens paient les banques juste pour garder leur argent en sécurité.

Heureusement, les plateformes FinTech comme YouHodler offrent une solution. Le compte d’épargne stable à haut rendement offre jusqu’à 12% d’intérêt annuel sur les dépôts, mais ce n’est pas tout. Des outils supplémentaires comme Multi HODL aident les utilisateurs à créer des «comptes d’épargne Turbo» qui peuvent faire grimper leurs taux d’intérêt jusqu’à des centaines de%.

Turbo argent: obtenez les meilleurs taux d’épargne avec la nouvelle économie numérique

YouHodler Il a des taux d’intérêt plus élevés que n’importe quelle plate-forme concurrentielle sur le marché. Au minimum, les utilisateurs peuvent gagner 12% APR avec les comptes d’épargne Stablecoin (et ce n’est que le début). L’utilisation des clients Multi HODL peut “surcharger” leur compte d’épargne et faire monter leurs taux d’intérêt à 400%, par exemple.

Comment obtenir de l’argent turbo sur YouHodler

Étape 1: Échangez de l’argent fiduciaire contre l’une des pièces stables YouHodler disponibles (USDT, USDC, TUSD ou PAX).

Étape 2: Déposez des pièces stables dans un compte d’épargne.

Étape 3: Gardez 80% de ces fonds dans le compte d’épargne, gagnant 12% APR.

Étape 4: Utilisez les 20% restants sur Multi HODL pour faire de petits paris spéculatifs (risque plus élevé, investissements à récompense plus élevée). Définissez vos propres niveaux de risque et de rendements potentiels.

Étape 5: Continuez à gagner des intérêts sur ces 20% dans le compte d’épargne YouHodler et profitez également de vos activités Multi HODL.

Turbo argent aujourd’hui avec les comptes d’épargne YouHodler: de meilleurs taux que n’importe quelle banque

Dans des moments comme celui-ci, les banques traditionnelles ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec la nouvelle économie numérique. Alors que l’hyperinflation continue de dévaluer les devises mondiales, la crypto-monnaie peut être le nouvel actif sûr dont nous avons tous besoin. Le transfert de vos fonds vers un compte d’épargne à haut rendement offre les avantages supplémentaires de la sécurité et des revenus. À partir de là, c’est à vous de déterminer à quel point vous souhaitez que vos revenus augmentent avec l’outil Multi HODL.

Visitez YouHodler aujourd’hui pour commencer à économiser, à gagner plus et à développer votre portefeuille.

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. CriptoNoticias n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, ni ne remplace la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CryptoNews n’approuve aucune offre d’investissement ou similaire promue ici. Pour plus d’informations, cliquez ici.