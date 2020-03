Twitter ajoute le label «Médias manipulés» à la vidéo de la Maison Blanche Biden

Dan Scavino, directeur des médias sociaux à la Maison Blanche, a tweeté une vidéo de Joe Biden disant “ nous ne pouvons que réélire Donald Trump ”. Mais la vidéo a coupé ce que Biden a dit ensuite, ce qui a considérablement changé sa signification.

Twitter a pour la première fois appliqué un nouveau label “Manipulated Media” à un tweet contenant une vidéo éditée du candidat à la présidence Joe Biden.

Comme le rapporte Politico, la vidéo a été tweetée samedi par Dan Scavino, directeur des médias sociaux à la Maison Blanche, puis visionnée plus de 5 millions de fois. Cela montre Joe Biden disant: “Nous ne pouvons pas gagner cette réélection, excusez-moi, nous ne pouvons que réélire Donald Trump.” Le président Trump a partagé la vidéo à deux reprises, dans un tweet disant “Je suis d’accord avec Joe!”

Quiconque a regardé la vidéo originale sur YouTube, cependant, saura que Scavino a partagé une version modifiée. La déclaration de Biden dans son intégralité était: “Nous ne pouvons réélire Donald Trump que si, en fait, nous nous engageons dans ce peloton d’exécution ici … Cela doit être une campagne positive, alors rejoignez-nous.” Twitter classe la vidéo tweetée comme ayant été considérablement modifiée et a donc appliqué le label Manipulated Media au tweet.

Twitter a demandé de l’aide l’année dernière pour décider de sa politique médiatique manipulée. La version finale de cette politique est entrée en vigueur le 5 mars et nous la voyons maintenant en action.

La même vidéo est apparue sur Facebook sans un tel label appliqué. Greg Shultz, directeur de campagne pour Joe Biden, a répondu avec la déclaration ci-dessous telle que partagée par la journaliste de CNN Sarah Mucha dans un tweet:

“Nous vivons à une époque de désinformation de plus en plus effrénée, et il n’y a que deux façons de lutter contre cette force toxique qui ronge notre démocratie: de manière responsable et d’une manière qui sert le public, ou de manière irresponsable et naïvement égoïste. Facebook’s les malversations quand il s’agit de trafic de fausses informations manifestement fausses est une crise nationale à cet égard. qui ont examiné leur comportement et leurs politiques: ils se soucient d’abord et avant tout de l’argent et, à cette fin, sont prêts à servir comme l’un des moyens les plus efficaces au monde pour propager des vils mensonges. C’est répugnant et cela devrait être dénoncé. pour ce qu’il est. Leur comportement contraire à l’éthique n’est pas acceptable, et il doit changer. “

