Twitter impose le télétravail à ses employés

Twitter a demandé à tous les employés de télétravailler depuis leur domicile en réponse au coronavirus. Jusqu’à il y a quelques jours, ce n’était qu’une recommandation pour ceux qui voulaient éviter d’aller au bureau, mais maintenant, avec l’avancée du Covid-19, la mesure est devenue obligatoire.

La société basée à San Francisco compte plus de 35 bureaux dans le monde, et ses sites à Hong Kong, au Japon et en Corée du Sud ont déjà forcé leurs employés à travailler à domicile, en partie en raison des restrictions gouvernementales. Alors qu’elle étend la politique à sa main-d’œuvre mondiale, Twitter a déclaré qu’elle paierait des pigistes et des travailleurs indépendants horaires pour couvrir les heures de travail standard pendant les bouleversements.

Les mesures prises par le géant des médias sociaux font écho aux réponses de l’industrie technologique américaine. Microsoft Corp. et d’autres sociétés se sont engagées à payer les travailleurs horaires qui ne peuvent pas faire leur travail dans les bureaux, et ont également exhorté ceux qui peuvent travailler à distance.

Les événements majeurs aux États-Unis sont annulés, notamment le festival South by Southwest de ce mois-ci, la conférence des développeurs Google I / O en mai et le salon du jeu vidéo E3 prévu en juin. Les autorités locales et étatiques imposent également des interdictions sur les grands rassemblements de foule, tandis que la NBA a suspendu la nuit dernière la saison indéfiniment après avoir identifié un cas positif de Covid-19 parmi ses joueurs.

Récemment, on a appris que l’outil externe Brizzly, qui offre des services aux utilisateurs du réseau social Twitter, a lancé une série de nouvelles fonctions qui vous permettent d’annuler l’envoi d’un tweet pour une période limitée, quelque chose de similaire à un bouton d’édition.

Bien que Twitter ne prévoie pas d’introduire un bouton d’édition dans ses publications, comme son propre PDG l’a récemment confirmé dans une interview, l’alternative de Brizzly est “la chose la plus proche d’un bouton d’édition sur Twitter”, comme l’explique la société externe dans un communiqué.

