Twitter interdit Ryan Selkis pour avoir signalé un coronavirus

Peut-être plus importante que la crise économique causée par le coronavirus, est la crise de désinformation qui s’est déclenchée avec la maladie. Eh bien, à l’ère des réseaux sociaux, quand quelqu’un a la possibilité de donner un avis, informé ou non, il est normal que de fausses nouvelles commencent à circuler. Quelque chose contre lequel Twitter se battrait, et la raison pour laquelle le compte de Ryan Selkis, PDG de Messari, a été interdit.

La bataille contre le coronavirus

Jamais auparavant l’humanité n’a été confrontée à un défi de l’ampleur du Coronavirus. Et, la maladie née dans la ville de Wuhan, menace non seulement de mettre fin à la vie de milliers de personnes dans le monde, mais a également réussi à affecter l’économie d’une manière jamais vue auparavant par notre génération.

Pour cette raison, la plupart des gouvernements du monde prennent des mesures pour empêcher la propagation de ce virus. Le principal étant la mise en quarantaine de la population, dans le but de réduire la vitesse de contagion du virus et donc le risque d’effondrement des services de santé.

Cependant, ce n’est pas un effort sans résistance. Depuis le début de la crise, des groupes et des individus irresponsables se sont engagés à diffuser de fausses informations sur le virus. En de nombreuses occasions contredisant les indications directes données par les organisations nationales et internationales de santé.

Raison pour laquelle un réseau social comme Twitter a décidé de se mettre au travail et de commencer à interdire ces comptes sur la plate-forme dédiés à la diffusion de fausses informations sur le virus. Travailler dans cet effort avec l’Organisation mondiale de la santé, pour identifier les principaux spécialistes dans le domaine.

Interdiction de Twitter sur Ryan Selkis

Et cette fois, cet effort a pris fin avec l’interdiction de l’une des figures les plus importantes de la communauté cryptographique. Nous faisons référence à Ryan Selkis, PDG de la société de logiciels d’analyse financière pour le marché de la cryptographie, Messari. Sans plus de tours, Twitter a interdit Ryan Selkis.

Il est pertinent de se rappeler que Selkis a atteint une notoriété en 2014, lorsqu’il a dénoncé le vol de 750 000 Bitcoins qui a finalement conduit à la faillite de la bourse de Mt. Gox.

A cette occasion, Ryan Selkis aurait fait le point sur le nombre d’infections dans différents pays du monde. Menant à une “interdiction fantôme”, à partir de vos comptes personnels et professionnels.

Cela signifie que vos tweets continueront d’être disponibles pour ceux qui vous ont suivis avant l’interdiction, mais pour le reste des tweeters, ils apparaîtront comme “non disponibles”.

Ainsi, Twitter essaie d’arrêter la propagation de fausses nouvelles qui pourraient aggraver l’épidémie de coronavirus. Selkis étant des dommages «collatéraux» dans cette lutte contre les Fake News.

La nouvelle que Twitter interdit Ryan Selkis représente un coup dur pour la communauté cryptographique car elle peut affecter les utilisateurs qui ont été informés grâce à ses tweets. Cependant, on espère que cela pourra améliorer la qualité des informations disponibles sur le réseau social sur le sujet. Ce qui en fait nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

