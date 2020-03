Tyler Winklevoss: le Bitcoin renaîtra de ses cendres

Ces derniers jours, le monde a remis en question le potentiel du Bitcoin (BTC), générant des critiques et du scepticisme. Cependant, Tyler Winklevoss reste optimiste et veille à ce que le BTC “émerge plus fort que jamais”.

Le Coronavirus a réussi à générer la panique sur les marchés financiers et dans le monde de la cryptographie, poussant la valeur du Bitcoin à des pertes importantes, jusqu’à ce qu’il atteigne le minimum de 3600 USD. Et bien que la CTB ait réussi à se redresser, l’environnement des marchés reste baissier.

Cependant, nous avons peut-être sévèrement jugé Bitcoin pour une séquence de défaites.

Le Bitcoin est-il un vrai refuge?

Rappelons que Bitcoin est né après la crise financière catastrophique, étant une alternative décentralisée qui lui permettrait de se réfugier contre les mauvaises politiques des gouvernements et des institutions.

Depuis lors, la CTB a dû se frayer un chemin petit à petit, face à diverses adversités et en ressortant.

De cette façon, Tyler Winklevoss, co-fondateur et PDG de Gemini, a souligné que, après toutes les batailles menées, nous ne devrions pas juger la CTB par les événements récents.

«Le Bitcoin est né en 2008, pendant l’hiver de notre mécontentement financier. Il a réussi à beaucoup résister pour aller aussi loin, et il semble peu probable qu’il soit sur le point d’abandonner. Vous sortirez de cette calamité actuelle et serez plus fort que jamais. Nous ne pouvons pas mesurer des décennies en jours », a déclaré Tyler Winklevoss via son compte Twitter.

De même, son frère, Cameron Winklevoss, a montré son soutien à l’opinion partagée sur les réseaux sociaux par Tyler.

La panique a conduit les gens à liquider leurs positions et à croire que le Bitcoin n’est plus un refuge sûr. Cependant, la baisse de la CTB, comme les marchés financiers traditionnels, était à prévoir.

En outre, Tyler Winklevoss a publié que “Si Bitcoin n’est pas Gold 2.0, alors qu’est-ce que c’est? Le fait qu’il n’agisse pas comme on pouvait s’y attendre ne fait que souligner à quel point il est“

Le Bitcoin n’avait pas dû faire face à une situation comme celle à laquelle le monde est actuellement confronté, cependant, il renaîtra de ses cendres et sera beaucoup plus fort.

Peu de gens croient-ils?

Les frères Winklevoss ne sont pas seuls, Edward Snowden a également exprimé son soutien à la crypto-monnaie hier.

Il convient de rappeler qu’Edward Snowden est largement connu pour avoir prouvé que la National Security Agency (NSA) des États-Unis espionnait illégalement les gens. C’est donc précisément pour cela que la technologie décentralisée du Bitcoin attire Snowden.

C’est la première fois depuis longtemps que j’ai envie d’acheter du bitcoin. Cette baisse était trop de panique et trop peu de raisons.

– Edward Snowden (@Snowden) 13 mars 2020

Le Bitcoin a encore un long chemin à parcourir et un potentiel à démontrer, nous ne devons pas le juger par les événements récents qui ont affecté même les marchés financiers.

