Types de voitures, apprenez à les identifier et à les distinguer

Sur le marché, il existe de nombreux types de voitures, chaque jour de plus. Les fabricants voient les secteurs d’activité dans tous les spectres. Du plus petit au plus énorme. De là, nous vous montrons ce guide pratique sur la façon d’apprendre à les reconnaître et à les identifier.

Bien que cela puisse sembler simple, après tout, une voiture est une voiture, la réalité est qu’il existe de nombreux types de voitures sur le marché. Différentes formes, tailles, mécaniques et prix. Bien qu’il y ait toujours eu des segments classiques, avec le rythme et l’évolution de nouveaux secteurs, différents modèles et types de voitures sont apparus. Parfois, il est difficile d’identifier le type de chacun, et pour que vous ne vous perdiez pas, nous vous montrons ce guide simple avec les types de voitures qui existent sur le marché aujourd’hui.

Avant de commencer la liste, nous devons clarifier quelques points. Dans l’industrie automobile, la taille est la norme de base pour différencier les différents types de voitures. La taille de la voiture elle-même nous aidera à cataloguer un modèle dans l’un ou l’autre segment. Cela n’implique pas que, dans un segment, nous puissions trouver différentes solutions et versions, comme nous allons le voir maintenant. Une fois cela clarifié, il est temps de commencer.

Urbain – Segment A

La FIAT 500 est l’exemple le plus clair des modèles du segment A

Ce sont les plus petits de chaque maison. Voitures destinées à un usage quasi individuel. Ses mesures aujourd’hui varient entre environ 2,7 mètres et 3,7 mètres. Ils sont conçus et développés pour une utilisation principalement urbaine, d’où son nom populaire. Sa taille est son grand intérêt, mais c’est aussi son principal inconvénient. Ils n’ont pas beaucoup d’espace de chargement et dans la plupart des cas, la capacité maximale ne dépasse pas quatre passagers. Quant à sa mécanique, le principal pari est de monter des moteurs à essence afin de baisser le prix. Ces derniers temps, le segment A est également le principal précurseur de la mobilité électrique, et de nombreux modèles classiques deviennent entièrement électriques. Voici quelques exemples de modèles du segment A:

Services publics – segment B

La Renault Clio est un classique du segment B. Proportions et gamme traditionnelle

Nous faisons un petit bond et entrons dans l’un des marchés les plus populaires d’Europe. Le segment B ou le segment des véhicules utilitaires améliorent les capacités de leurs petits frères, les rendant plus utiles et fonctionnels. Grâce à ses améliorations constantes aujourd’hui, ils peuvent devenir la seule voiture de la maison. Meilleure habitabilité et meilleure capacité de charge. Sa taille varie de 3,7 à 4,2 mètres. Ils présentent un plus large éventail de mécanismes: essence, diesel, hybride et électrique. Leurs carrosseries sont généralement classiques, de moins en moins de versions trois portes, mais on peut aussi voir des unités familiales ou même dans un format coupé et cabriolet. Voici quelques exemples de modèles du segment B:

Compact – Segment C

Volkswagen Golf est considéré comme le premier compact commercial sur le marché européen

Depuis de nombreuses années, le segment des compacts européens est roi. Encore une fois, nous mettons en œuvre les qualités des segments inférieurs. Malgré le fait que ces dernières années, les compacts ont augmenté de taille, ses mesures habituelles varient généralement entre 4,2 et 4,6 mètres. Le plus courant est de le retrouver sous ses formes classiques, mais ils peuvent aussi adopter des solutions différentes. Les voitures familiales, les coupés et les cabriolets sont les plus courants. Dans la section mécanique, nous voyons de nombreuses possibilités, des moteurs diesel et essence traditionnels aux versions 100% électriques. Son équipement et sa capacité sont exceptionnels, bien qu’ils soient encore inégalés par leurs frères aînés pour une simple question de prix. Voici quelques exemples clairs de modèles de segment C:

Berlines – segments D, E et F

La Mercedes Classe S est un exemple clair de ce que peuvent être les berlines

On peut dire que le segment des berlines est le segment le plus polyvalent du marché. Dans ce cas, nous pouvons le diviser à son tour en trois groupes: segment D avec des mesures entre 4,6 et 4,8 mètres, et segment E, avec des mesures entre 4,8 et 5 mètres et segment F avec des mesures supérieures à 5 mètres. Ils représentent généralement les fleurons de chaque maison. Des modèles qui apportent avec eux les meilleures finitions, le meilleur équipement et aussi les meilleurs mécaniciens. Évidemment, ce sont aussi généralement les modèles les plus chers au sein de chaque entreprise. Son format le plus courant est celui d’une berline à trois volumes et quatre portes, mais ces dernières années, différents formats sont apparus. Des berlines de camping-car aux solutions à trois portes et de style coupé. Les formats sont très différents, les mêmes que la mécanique et les pouvoirs. Voici quelques exemples clairs de modèles appartenant à ces segments:

MPV – Segment MPV

Les super monospaces s’appliquent à tout, des véhicules familiaux aux voitures de concession

Historiquement, ils ont été les modèles les plus idéaux pour les familles. Fonction au service de la forme. Ils sont facilement reconnaissables pour leurs proportions et leurs grandes dimensions. Dans ce cas, nous avons différentes tailles en fonction du nombre de places disponibles. On peut passer d’un monospace compact avec cinq sièges jusqu’à un grand monospace familial avec une capacité de jusqu’à neuf passagers. Ils se distinguent par leur intérieur spacieux, par leur polyvalence et aussi par leur capacité de charge. Les mini-fourgonnettes disparaissent du marché au détriment des SUV, mais aujourd’hui celles qui tiennent le mieux sont les grands formats. Inégalée pour sa capacité de charge. Voici quelques exemples clairs de modèles appartenant à ce segment:

SUV

Le Qasqhai, le premier des VUS commerciaux qui existait. Avec lui a changé le panorama du monde entier

Nous entrons aujourd’hui dans le segment le plus populaire. Les VUS sont passés de modèles peu connus au marché le plus en expansion en Europe. Ses abréviations correspondent à Sport Utility Vehicle. Et bien que beaucoup d’entre eux aient peu de sport, la réalité est qu’au fil du temps, ils se sont améliorés sous tellement d’aspects qu’ils présentent de nombreux avantages. Ils viennent dans de nombreuses tailles différentes, et en fait ils sont répartis dans les mêmes segments traditionnels, du segment B-SUV au segment F-SUV. De cette façon, nous avons des unités qui mesurent à peine quatre mètres de long et d’autres qui dépassent cinq. Ils présentent différentes formes et solutions, des lignes les plus classiques aux options plus modernes avec une silhouette coupé ou même des cabriolets.

Crossover

Les crossovers montrent généralement des images classiques avec des touches typiques des VUS

Dans une autre gamme de SUV, nous trouvons les multisegments. Dans ce cas, la ligne qui sépare les deux segments est devenue plus floue, comme déjà analysé. Les multisegments peuvent également être considérés comme des VUS, mais contrairement à ceux-ci, ce sont généralement des formats délibérément modifiés de segments traditionnels. Sa garde au sol est moindre et, même si les VUS ont des hauteurs et des tailles considérables, les multisegments ont tendance à paraître plus modestes et plus à mi-chemin entre un VUS et un véhicule compact, berline ou utilitaire. Voici quelques exemples clairs de croisement:

VUS

Nous avons atteint le niveau le plus extrême de SUV, le monde des SUV. Contrairement à leurs frères, parfois étiquetés comme des citadins, les VUS ou les 4×4 sont de véritables armes pour le tout-terrain. Ils ont des qualités uniques et des éléments mécaniques qui les rendent particulièrement utiles pour les terrains difficiles. Traction intégrale, différentiels à blocs sélectifs, boîtes de vitesses, éléments de protection … Tous ces détails distinguent un SUV ou un multisegment d’un véritable véhicule tout-terrain. Ce sont des unités de plus en plus petites, mais dans la liste d’exemples, nous trouvons des modèles et des noms aussi classiques que:

Sportif

La Porsche 911 est l’état le plus pur et le plus classique d’une voiture de sport

On passe d’une liste où ce qui compte c’est la taille à une autre où la chose vraiment importante est les avantages. Le sport est le segment le plus ambitieux de tous, et bien que sa taille n’ait pas d’importance, nous avons différentes échelles pour mesurer le degré d’esprit sportif. Cette échelle varie en fonction du niveau de puissance. De cette façon, nous pouvons distinguer les voitures de sport des supercars et celles-ci à leur tour des hypercars, la gamme la plus extrême de toutes. Dans cet esprit une voiture de sport peut avoir des puissances comprises entre 150 et 1 500 chevaux. Le format est également important, car il peut y avoir des modèles deux places et d’autres avec une configuration 2 + 2 ou plus habituelle, car nous ne pouvons pas oublier que les modèles haute puissance avec des segments classiques peuvent également être sportifs. Voici quelques exemples clairs:

Cabriolets

La Mazda MX-5 est l’exemple classique d’un roadster à deux places

Si l’aspiration est un sport, les cabriolets sont le prochain niveau. Ils représentent l’esprit le plus libre de l’industrie automobile. Pouvoir circuler sans plafond qui limite vos sensations augmente le plaisir. Dans les cabriolets, nous trouvons une multitude d’options, avec un toit en toile ou un toit dur. Du roadster deux places classique aux plus grandes solutions ou même aux SUV à toit rétractable, sans oublier bien sûr les voitures de sport décapotables. Ils appartiennent tous à la même catégorie, il est donc facile de les reconnaître. Voici quelques exemples de cabriolets:

Prise en charge

Actuellement, le Ford Ranger est l’un des meilleurs camionnettes que vous pouvez acheter

Nous terminons cette revue des différents types de voitures qui existent avec un format très spécial. Il est calculé que l’un des quatre modèles qui circulent dans le monde est un pick-up. Avec de nombreuses caractéristiques techniques du SUV, les camionnettes sont le cheval de trait de la planète. Ils vont là où la plupart ne peuvent pas, et ils le font en portant de lourdes et lourdes charges sur le dos. Sa forme est indubitable, et les seules différences peuvent être trouvées dans la taille de la boîte de chargement et dans la cabine, qui peut être simple ou double. Bien que son utilisation soit destinée au monde industriel, ces derniers temps, ils ont également gagné des adhérents pour des utilisations plus récréatives. Voici quelques exemples de ramassage:

Ford RangerToyota HiluxNissan NavaraVolkswagen Amarok