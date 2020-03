Uber Eats est rendu facile pour les entreprises indépendantes et les dépanneurs

En tant que restaurant, de quoi ai-je besoin pour faire partie d’Uber Eats?

Les filtres pour entrer dans la plateforme, selon Donelly, en termes de niveau de qualité, resteront tout aussi exigeants, mais contrairement aux exigences précédemment demandées, la plateforme est plus flexible.

«L’une des choses qui pourrait ralentir le processus est que les restaurants ont besoin d’une tablette que nous leur envoyons nous-mêmes, mais face à ce qui se passe, nous laissons les entreprises opérer avec leur propre équipement afin qu’elles puissent en savoir plus. accéder rapidement à la plateforme.

Si vous êtes un restaurant indépendant et que vous souhaitez offrir la livraison gratuite via l’application, vous devez aller sur la page des restaurants Uber Eats, expliquer le concept de votre entreprise, prendre des images de bonne qualité et suivre les instructions techniques et de fonctionnement dans les envois que UberEats donne.

Dans le cas où vous êtes déjà partenaire d’un restaurant et que vous souhaitez recevoir le paiement de vos revenus quotidiennement, il vous suffit d’accéder à la page des restaurants et de demander la modification. Cependant, gardez à l’esprit que ce changement prendra effet le lundi 23 mars.

