Uber offre 10 millions de trajets et livraisons gratuits pendant la pandémie de coronavirus – .

Des entreprises comme Uber continuent d’intensifier et d’offrir une gamme d’assistance pour soutenir le soulagement des coronavirus, alors que la pandémie mondiale continue de ravager les villes et les pays (et les économies, d’ailleurs) à travers le monde.

Une partie de ce que propose le géant des manèges pour atténuer l’impact du coronavirus comprend une promesse de 10 millions de trajets gratuits et de livraisons de nourriture via UberEats. Cela vise à aider les travailleurs de la santé de première ligne, les personnes âgées les plus vulnérables au virus et les groupes gouvernementaux et sans but lucratif, entre autres groupes.

Uber a annoncé une extension de sa série de mesures destinées à apporter un certain soulagement à la suite de la pandémie de coronavirus, qui comprend tout, depuis la livraison sans contact de repas via son service UberEats, ainsi que des trajets gratuits pour les travailleurs de la santé.

Dans cette optique, la société vient d’annoncer sa promesse de mettre à disposition 10 millions de trajets gratuits et de livraisons à un certain nombre de circonscriptions touchées par le coronavirus COVID-19, notamment les travailleurs de santé de première ligne ainsi que les seniors, ces derniers étant les plus vulnérables. à la maladie.

Dans une note rédigée par le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, il explique qu’il s’agit d’une expansion d’Uber qui commence déjà à offrir ces promenades et repas gratuits aux travailleurs de la santé. “Nous sommes prêts à travailler avec davantage de villes, de banques alimentaires, d’hôpitaux et d’autres dans le monde pour leur apporter ce qui compte le plus”, explique-t-il en expliquant l’accélération de ce travail. «Les organisations à la recherche de soutien pour des promenades ou des livraisons de nourriture peuvent nous contacter à impact2020@uber.com.»

Selon un porte-parole d’Uber, le géant du covoiturage va intensifier cet effort dans les mois à venir et l’adapter aux besoins locaux les plus immédiats qu’il trouve. L’entreprise couvrira également les coûts associés à ces trajets et livraisons de nourriture, ce qui comprend les paiements aux chauffeurs qui les complètent.

Ce sont des mesures qui suivent l’offre d’Uber d’assistance financière à ses propres conducteurs touchés par le virus, qui comprend une aide de 14 jours si les conducteurs contractent le virus ou doivent le mettre en quarantaine à cause de cela. Uber promet également de mettre des fournitures de nettoyage à la disposition des conducteurs afin qu’ils puissent suffisamment désinfecter leurs voitures.

Pas de surprise, tout cela vient aussi du fait que le virus a pris une grosse bouchée des affaires d’Uber, avec une baisse à deux chiffres du pourcentage de fréquentation dans les grandes villes des États-Unis, car des millions de personnes restent à la maison et pratiquent la distanciation sociale pour ralentir la propagation du virus. C’est également la raison pour laquelle Uber met davantage l’accent sur son bras UberEats en ce moment, en s’associant à l’épicerie dans un certain nombre de pays européens pour offrir la livraison de produits essentiels et de denrées alimentaires pour aider les personnes qui se cachent à la maison – et qui, d’ailleurs, n’utilisent pas autant les manèges Uber pour le moment.

